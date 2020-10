DSDS-Jurorin Maite Kelly traut ihren Augen kaum – „Sowas habe ich ja noch nie erlebt“

Maite Kelly hat schon viel erlebt, doch was sie am Flughafen entdeckt, übertrifft alles.

Auch ohne Michael Wendler ziehen Maite Kelly, Mike Singer und Dieter Bohlen bei DSDS weiter. Für die drei verbliebenen Juroren geht es nun nach Mykonos.

Auf dem Weg nach Griechenland traut DSDS-Jurorin Maite Kelly kaum ihren Augen. Selbst als erfahrene Musikerin muss sie zugeben, dass sie so etwas zum ersten Mal erlebt.

DSDS-Crew fliegt nach beendetem Recall nach Mykonos

Den Recall haben die DSDS-Kandidaten erfolgreich absolviert. Jetzt geht es für sie auf die sonnige Insel Mykonos. Und auch die Juroren haben sich am Montag auf den Weg nach Griechenland gemacht.

Doch am Flughafen erwartet sie eine riesige Überraschung. Sofort zücken Maite Kelly und Mike Singer ihre Handykameras. DAS muss festgehalten werden.

Das ist Maite Kelly:

Maite Star Kelly wurde am 4. Dezember 1979 in Berlin geboren

Maite Kelly wurde als das elfte von zwölf Geschwistern der Familien-Band „Kelly Family“ berühmt

Von 2005 bis 2018 war die Sängerin mit Model Florent Michel Raimond verheiratet

Das Paar hat drei Töchter

Seit Oktober 2017 ist Maite Kelly Single

In der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist sie als Jurorin dabei

DSDS-Juroren sind völlig baff, als sie am Flughafen ankommen

Denn am Flughafen checken die Musiker nicht etwa in einen gewöhnlichen Schalter ein, sondern in einen persönlichen „Deutschland sucht den Superstar“-Schalter. Statt einer langweiligen Anzeige erstrahlt das blaue Logo der Castingshow auf dem Bildschirm am Flughafen.

Maite Kelly ist baff! „Sowas habe ich ja noch nie erlebt, nicht mal zu Kelly-Family-Zeiten... einen eigenen Check-in-Schalter!“, schreibt sie bei Instagram zu einem Bild von sich, Mike Singer und dem DSDS-Schalter.

DSDS-Juroren entspannen auf griechischer Insel

Und auch ihr 20-jähriger Kollege scheint begeistert zu sein. Für seine Instagram-Story posiert Mike stolz vor dem DSDS-Logo am Flughafen.

Mike Singer posiert stolz vor dem DSDS-Schalter am Flughafen. Foto: mikesinger/Instagram

Auf Mykonos angekommen, erholen sich die Zwei erstmal. Während Mike Singer die Insel auf einem Quad unsicher macht, und an der Küste ein paar Fotos schießt, entspannt Maite Kelly mit einem guten Buch in der Sonne.

Bei Instagram meldet sich die Schlagersängerin am Montag erneut zu Wort: „Hier an diesem abgelegenen Ort auf Mykonos nehme ich mir jede freie Minute, um Kraft zu tanken. Um dann wiederum noch intensiver und stärker für die Kandidaten und Kollegen da zu sein. Es sind große Emotionen in dieser Staffel zu spüren. Vor allem aber gibt es da so viel Freude und Dankbarkeit zwischen uns allen.“

Dass sie dieses Jahr tatsächlich noch ins Ausland reisen kann, hätte Maite Kelly nicht erwartet. Doch die RTL-Produktion scheint sich von der Corona-Pandemie nicht bremsen lassen zu wollen.

Und auch ein Schlagerstar mit kruden Verschwörungstheorien soll die beliebte Castingshow nicht länger aufhalten. Was Dieter Bohlen von dem Wendler-Skandal hält, liest du hier >>>