DSDS-Juror Florian Silbereisen knallhart! Er schmeißt diesen Sänger raus – es geht um Gewalt

Mit seiner Geschichte sollte DSDS-Kandidat Mechito am Samstagabend (5. Februar) in der RTL-Show eigentlich für Gänsehaut sorgen. Der Rapper kam 2000 als Flüchtling von Syrien nach Deutschland und präsentiert Florian Silbereisen und Co. beim Casting einen selbst geschriebenen Rap-Song.

Vor der Ausstrahlung gibt RTL jetzt allerdings bekannt: Der aufstrebende Star ist schon wieder untergegangen – zumindest wurde seine Karriere bei DSDS vorerst für beendet erklärt. Und das von Jury-Oberhaupt Florian Silbereisen höchst persönlich.

DSDS – harte Entscheidung: Florian Silbereisen schmeißt Kandidaten wegen Vergangenheit raus

In der Vergangenheit war es immer Pop-Titan Dieter Bohlen, der bei DSDS Klartext sprach und den Teilnehmenden ordentlich die Meinung geigte. Wer dachte, der „Traumschiff“-Kapitän hätte Probleme damit sich in seinem neuen Job zurecht zu finden, der irrt sich. Jetzt zeigt Florian Silbereisen – auch er kann knallhart sein.

Der Grund: Wie der Sender am Donnerstagabend (3. Februar) bekannt gibt, hatte Mechito über einige entscheidende Vorkommnisse aus seiner Vergangenheit gegenüber RTL geschwiegen.

DSDS-Jury war begeistert von Mechito – dann kam die Wahrheit ans Licht

„Er ist aufgrund schwerer Körperverletzung auf Bewährung“, heißt es von RTL. Statt offen darüber zu reden, verschwieg der Kandidat, dass er vorbestraft ist.

Florian Silbereisen, hier bei den Dreharbeiten im Juli 2021, musste in seiner Rolle als DSDS-Juror durchgreifen und eine Entscheidung treffen. Foto: IMAGO / Jahn Pictures

Dabei waren alle beim Casting noch so begeistert von ihm: „Wir haben Mechito als sehr talentierten jungen Mann kennengelernt, der uns mit seiner Geschichte sehr berührt hat“, erzählt Florian Silbereisen.

DSDS-Kandidat freute sich schon auf TV-Ausstrahlung

Trotzdem kann und will die neue DSDS-Jury das Verhalten nicht tolerieren. Florian Silbereisen hat entschieden: „Das muss logischerweise Konsequenzen haben, denn Gewalt passt nicht zum neuen DSDS“.

Auf Instagram hatte der Rapper vor Kurzem noch ein Foto von seinem Auftritt veröffentlicht und dazu geschrieben: „Endlich darf ich euch verkünden, dass ich bei der diesjährigen Staffel von DSDS teilgenommen habe“.

