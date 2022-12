DSDS: RTL gibt Staffelstart bekannt – und macht Ankündigung zu Dieter Bohlen

Das lange Warten hat ein Ende. DSDS kommt zurück und das schneller als einige vielleicht vermutet hatten. Nachdem RTL sich 2021 zum ersten Mal gegen Dieter Bohlen und für Florian Silbereisen als Jury-Oberhaupt entschieden hatte, war der Aufschrei groß. Viele Fans erkannten ihre Show nicht mehr wieder.

Also kündigte RTL eine finale Staffel von DSDS für 2023 an – diesmal aber wieder mit dem Poptitan an gewohnter Stelle. Pünktlich zu Nikolaus gibt es von dem Kölner Sender dann ein Geschenk für seine Zuschauer – denn das genaue Startdatum für die geplante Jubiläumsstaffel steht endlich fest. Und es ist klar, RTL hat für den Show-Abschied großes im Sinn.

Am 14. Januar 2023 um 20.15 Uhr geht RTL zum ersten Mal mit der neuen Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice, auf Sendung. Während Katja Krasavice und Leony in der Castingshow Premiere als Jurorinnen feiern, sitzt Pietro Lombardi bereits zum dritten Mal in der Jury – hier ist Nostalgie vorprogrammiert.

Immerhin kehren für die finale Staffel nicht nur bekannte Jurygesichter, sondern auch ehemalige Kandidaten in die Show zurück, wie RTL jetzt verriet. Der Sender kündigt an: „Alles, was die DSDS Fans lieben, bekommen sie wieder. Und zum Jubiläum auch den ein oder anderen Rückblick und ein Wiedersehen mit liebgewonnenen DSDS-Kultkandidaten.“

DSDS-Staffel von 2023 soll Dieter Bohlen ganz anders zeigen

Der Unterhaltungsfaktor soll auch 2023 nicht zu kurz kommen. Und als wäre Dieter Bohlen nicht sowieso schon seit Jahren das Gesicht der Show, wird seine Rolle in der Jury jetzt anscheinend nochmal genauer beleuchtet. „Mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony erlebt das Publikum auch die Jury so nah wie nie. Unser Versprechen: SO haben Sie Dieter Bohlen noch nie gesehen!“

Bleibt abzuwarten, wie diese Ankündigung konkret aussieht. Allerdings sollen die Zuschauer nicht nur eine andere Seite des Poptitans sehen, sondern auch bei den Kandidatinnen und Kandidaten noch näher dran sein, wie RTL betont.

In Sachen Dieter Bohlen dürfen die Zuschauer aber nicht nur bei DSDS einiges erwarten. Auf Instagram gab der 68-Jährige gerade erst bekannt: „Am 1. Januar 2023 geht mein neuer RTL-Vertrag los.“ Klingt ganz danach, als hätte der Sender noch jede Menge in Planung.