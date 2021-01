DSDS (RTL): Erste Sendung ohne Michael Wendler – so rechnet Dieter Bohlen mit dem Sänger ab

Die diesjährige DSDS-Staffel sorgte bereits vor ihrer Ausstrahlung für jede Menge Wirbel – und das liegt vor allem an Michael Wendler.

Nach seinem plötzlichen Ausstieg aus der DSDS-Jury wollte RTL die bereits aufgezeichneten Casting-Folgen mit dem 48-Jährigen zunächst senden.

Doch wegen eines unsäglichen KZ-Vergleichs zog der Sender Konsequenzen und schnitt Michael Wendler in mühevoller Kleinarbeit aus allen bereits produzierten DSDS-Episoden heraus. Das scheint vor allem Ex-Jury-Kollege Dieter Bohlen zu freuen – vor Ausstrahlung der neuen Folge tritt das DSDS-Urgestein noch einmal nach.

DSDS (RTL)ohne Michael Wendler – Dieter Bohlen freut's

Ganze 13 Folgen lang hätte man Michael Wendler noch als Jury-Mitglied von DSDS sehen können – hätte der sich nicht vor knapp einer Woche ins Aus geschossen.

-----------------------------

Das ist DSDS:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

-----------------------------

Während sich RTL bis dato geweigert hatte, den Dinslakener aus den bereits produzierten Episoden zu schneiden, machte der Sender nun doch kurzen Prozess und überarbeitet die gedrehten Casting-Folgen. In der am Dienstag ausgestrahlten ersten DSDS-Sendung war der Wendler noch zu sehen – doch schon die zweiten Folge am Samstag findet ganz ohne den Mann von Laura Müller statt.

DSDS-Jury-Boss Dieter Bohlen hat sich einen Seitenhieb gegen Michael Wendler erlaubt. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius / dpa; Montage DER WESTEN

Das scheint Jury-Boss Dieter Bohlen besonders zu freuen: Auf Instagram rührt er die Werbetrommel für die Ausstrahlung am Samstagabend und kann sich dabei einen Seitenhieb gegenüber seinem Ex-Jury-Kollegen nicht verkneifen.

„Heute Abend !!!! DSDS Mega 100 Prozent frei von...“, schreibt er – und versieht den Satz mit einem Alien-Emoji.

Dieter Bohlen weist auf Instagram auf die neue DSDS-Jury hin. Foto: Instagram DieterBohlen

Auch in seiner Instagram-Story schreibt er: „Heute neue Jury ohne...“ und ergänzt dahinter ein Emoji, dem der Kopf platzt.

+++ Michael Wendler plötzlich doch bei DSDS – RTL klärt Zuschauer auf +++

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

DSDS (RTL): Jury-Boss Bohlen mit eindeutiger Message

Dieter Bohlen nennt zwar keinen Namen, doch seine Andeutungen kommen bei den Fans trotzdem an, sie kommentieren:

„Und Wendler, Ratz Fatz, weg ist die Fratz!!!“

„Gott sei Dank, ist der Wendler nicht mehr dabei, Dieter.!!“

„Endlich der Wendler weg, man kann wieder einschalten“

Auf Nachfragen versucht der Pop-Titan ebenfalls, den Namen seines ehemaligen DSDS-Kollegen nicht zu erwähnen. So fragt eine Nutzerin, warum die aktuelle Staffel nicht in der Mediathek bei TV Now zu sehen – daraufhin schreibt Dieter Bohlen: „Wegen W“.

----------------------

Mehr zu DSDS:

---------------------

Eine anderer Kommentator fragt, wer denn da neben Dieter Bohlen sitzen würde. Anstatt die richtige Antwort, Maite Kelly, zu geben, antwortet der DSDS-Juror nur: „Nicht der W.“