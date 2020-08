DSDS: Paukenschlag! Ausgerechnet ER wird neben Bohlen neues Jury-Mitglied

Dieter Bohlen kriegt bei DSDS neue Jury-Kollegen. Ob er da noch so grinst? (Archivfoto)

DSDS-Fans aufgepasst: In der kommenden Staffel wird offenbar nichts mehr so wie es zuletzt war. Offenbar hat man beim Sender RTL ordentlich in der Juroren-Trommel rumgewirbelt.

Wie die „Bild“ erfahren haben will, sollen alle bisherigen DSDS-Juroren bis auf Dieter Bohlen in der 18. Staffel nicht mehr dabei sein.

Das ist Michael Wendler Das ist Michael Wendler

Donnerstag, 13. August

20.10 Uhr: Paukenschlag! Michael Wendler wird Juror!

Riesen-Paukenschlag! Wie „RTL“ auf Instagram bekannt gibt, wird Michael Wendler neuer Juror bei DSDS! Er wird neben Dieter Bohlen, Mike Singer und einer weiteren Jurorin die Kandidaten in der 18. Staffel der Castingshow bewerten.

14.15 Uhr: Sie ist NICHT dabei

Gerüchte gab es auch um eine Teilnahme von Rapperin Loredana. Denen schob RTL jedoch schnell einen Riegel vor. Die Schweizerin sitzt nicht in der DSDS-Jury, so der Kölner Sender.

13.50 Uhr: Er ist der Neue bei DSDS

Nun steht jedoch fest, wer als Ersatz am Start ist. Wie RTL am Donnerstag bekannt gab, wird Mike Singer den Platz von Pietro Lombardi einnehmen.

„Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job“, so Singer gegenüber RTL.

Der Offenburger ist mit seinen 20 Jahren der jüngste Juror, der jemals in der DSDS-Jury saß.

Montag, 10. August

Für Pietro Lombardi war das Aus schmerzhaft. Der Sänger bestätigt auf Instagram nun das irre Gerücht: „Mein DSDS-Statement: Danke an alle Beteiligten, ich wünsche euch viel Spaß bei der neues Staffel, viel Spaß an die neue Jury und an jeden Kandidaten.Viel Spaß und zeigt echt Gefühle, danke.“

Dass es dem einstigen DSDS-Gewinner schwer fällt, künftig nicht mehr neben Best Buddy Dieter Bohlen und dem Rest der Juroren-Truppe zu sitzen, beweist er mit den folgenden Worten: „Dieter Bohlen, DSDS, Xavier Naidoo, RTL, Oana Nechiti hab euch lieb. Danke an meine Fans, die immer an mich glauben. Es werden neuen Sachen kommen und vielleicht bis bald.“ Er selbst hätte sich eine weitere Staffel gewünscht.

----------------

Das ist Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi:

Er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Am 17. Juli erschien Pietros neue Single „Cinderella“

Bei Youtube wurde der Song schon über drei Millionen Mal abgespielt

------------------

DSDS: Diese neuen Juroren sollen 2021 dabei sein

Neben Oana Nechiti war auch Xavier Naidoo Anfang der letzten Staffel ein Teil der großen DSDS-Familie, bis ein Songtext-Skandal den Soulsänger vorzeitig aus der Jury verbannte. Für ihn sprang kurzfristig Schlagerstar Florian Silbereisen ein. Keiner der Drei wird laut Angaben der Bild im kommenden Jahr mehr in der Castingshow dabei sein.

Dieter Bohlen bleibt angeblich weiterhin Juror bei DSDS. Foto: imago images / Future Image

Doch wer schafft es 2021 dann auf den Jury-Thron neben Dieter Bohlen? Drei neue Namen werden bisher heiß gemunkelt. Allem Anschein nach soll für Oana Nechiti schon weiblicher DSDS-Ersatz gefunden worden sein, und zwar in Sängerin Maite Kelly. Immerhin: Maite ist mit der Musik groß geworden, stand schon von Kindesbeinen an mit der Kelly Family in ganz Deutschland und sogar über die Grenzen hinaus auf Showbühnen.

------------------

Und auch für weitere männliche Verstärkung hat RTL angeblich schon gesorgt. Neben Schlagerfan Maite sollen auch der frisch verheiratete Michael Wendler sowie Rapperin Loredana als Juroren dabei sein. (jhe, göt)