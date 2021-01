DSDS: Maite Kelly wartet auf Kandidatin – SIE ist keine Unbekannte: „Wie cool ist das denn?!“

DSDS-Jurorin Maite Kelly tritt in der Castingshow auf ein bekanntes Gesicht.

Überraschung für DSDS-Jurorin Maite Kelly! Die dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als sie während der Castingrunde zur brandneuen 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in Andernach auf die nächste Kandidatin wartete.

Denn die ist keine Unbekannte. Zumindest nicht für DSDS-Jurorin Maite Kelly.

DSDS: Maite Kelly wartet auf Kandidatin – dann steht SIE vor ihr

DSDS-Kandidatin Ekaterina Kalugina, oder besser bekannt als Katja Kalugina, will ihr Gesangstalent in der RTL-Castingshow unter Beweis stellen.

DSDS: Kandidatin Ekaterina Kalugina. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Mit Kameras kennt sich Katja aus Berlin bereits gut aus, schließlich ist sie Profitänzerin bei „Let’s Dance“ – jener Tanzshow, bei der Maite Kelly auch schon als Jurorin fungierte.

Insgesamt viermal war der „Let’s Dance“-Star schon auf dem RTL-Tanzparkett dabei, schwang die Hüften bereits zusammen mit DSDS-Sänger Ardian Bujupi oder Roman Lochmann. 2012 traf sie schließlich auf Maite Kelly in der Jury.

Neben dem Tanzen ist auch der Gesang das, was sie liebt. Schon als Kind fing die heute 27-Jährige an zu singen. Auf Instagram können sich die fast 30.000 Follower bereits einen Eindruck von ihrer Stimme machen. Immer mal wieder postet sie dort Gesangsvideos von sich – mit durchaus positiver Resonanz.

Und auch ihre Ankündigung zur DSDS-Teilnahme kommt bei ihren Fans gut an:

„Wie cool ist das denn? Du siehst auf jeden Fall schon aus wie ein Superstar“

„Schau es eigentlich nur wegen dir“

„Ich fand deine Gesangseinlagen hier auf Instagram schon echt wunderschön und bin auf deine Performance bei DSDS echt gespannt“

„Ich gucke mir es auf jeden Fall an, bin ein totaler Fan von dir, schon seit Let‘s Dance!“

Kann sie am Dienstagabend wohl auch die DSDS-Jury von sich überzeugen?

Und vor allem: Wird Maite Kelly sich sofort an die ehemalige „Let’s Dance“-Kollegin erinnern?

Das und mehr kannst du am Dienstag ab 20.30 Uhr bei RTL oder in der Mediathek bei TV Now sehen.