Neue DSDS-Jurorin Isi Glück verrät Geheimnis zur neuen Staffel

Sie ist das neue Gesicht in der DSDS-Jury: Mallorca-Star Isi Glück. Die Sängerin, die auch auf der Balearen-Insel wohnt, wird in der neuen Staffel Dieter Bohlen und Rapper Bushido Gesellschaft leisten.

Im Netz verrät die Partysängerin nun, wann es endlich losgeht.

DSDS-Jurorin Isi Glück verrät Staffel-Geheimnis

Isi Glück nimmt sich für ihre Fans Zeit, ein paar Fragen bei Instagram zu beantworten und die stellen ihr natürlich eine Frage zur Sendung DSDS – schließlich ist es für sie das erste Mal in der Musikcastingshow.

TV-Erfahrung hat Isi aber schon zur Genüge, nahm sie 2012 doch als Kandidatin bei „Germany’s next Topmodel“ teil oder war auch schon in Formaten wie „Goodbye Deutschland“, „Zwischen Tüll und Tränen“ und „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Jetzt also DSDS und Dieter Bohlen.

Für den Ballermann-Star ist das etwas ganz Besonderes, wie Isi bei Instagram verrät. „Die Dreharbeiten starten bald, ich freue mich so doll! Ich habe sogar schon angefangen, meinen Koffer zu packen. Die Dreharbeiten gehen bald los, das ist ja für die Staffel 2026, die dann nächstes Jahr ausgestrahlt wird, und ich hoffe natürlich, dass ihr alle zahlreich einschalten werdet“, fordert Isi Glück ihre Fans auf, sie bei DSDS zu begleiten.

Klingt ganz danach, als könne die neue Jurorin kaum noch ein Auge zumachen. Isi: „Ich bin sooo gespannt da drauf und ich freue mich so doll da drauf, das ist einfach so eine Ehre, dabei zu sitzen und ich finde das so witzig. Ich freue mich einfach, wenn es endlich losgeht!“

DSDS-Jurorin Isi Glück neben Bushido

Und auch Bushido hat sich offenbar schon sehr mit dem Showformat angefreundet, in dem er bald hautnah dabei sein wird. Schon zum Finale 2024 hatte er dort einen kurzen Gastauftritt und schwärmte in den höchsten Tönen von DSDS: „Es gibt keine einzige Show in Deutschland, die solche – ich sag’ mal – Evergreen-Momente hat, die wirklich dann auch im Kopf bleiben.”

Wenn er da nicht mal schon gewusst hat, dass er für die Staffel 2026 neben Isi und Dieter selbst hinterm Jurypult sitzen wird…