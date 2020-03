RTL überrascht mit einer Hammer-Ankündigung: Er wird der Neue in der DSDS-Jury! (Symbolbild)

DSDS-Hammer: Offiziell! Ausgerechnet ER ist der Neue in der Jury

Riesen-Überraschung bei DSDS! Die Casting-Show hat einen neuen Juror!

Nachdem er nach einem Skandal-Video mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert wurde, schmiss RTL Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury. Doch der Sender hat den freien Platz nun neu vergeben – an einen absoluten Hochkaräter!

DSDS: Florian Silbereisen wird Teil der DSDS-Jury!

Es ist kein Geringerer als Florian Silbereisen. Das hat der Allrounder der "Bild" bestätigt. Er wird schon am Samstag um 20.15 Uhr bei DSDS in der Jury sitzen. Pop-Titan und Schlagerstar in einer Show – das hat es bisher noch nicht gegeben!

Er ist der neue in der DSDS-Jury: Florian Silbereisen! Foto: imago images / Eibner

-------------

Das ist Florian Silbereisen:

1981 im bayerischen Landkreis Passau geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

Ab 2019 wird er als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen sein

------------

Florian Silbereisen ist Fan von Dieter Bohlen

„Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte und ich habe selbstverständlich zugesagt“, erklärt der 38-jährige Sänger und Moderator. „In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht wird.“ Für die verbleibenden drei Folgen der aktuellen Staffel soll er in der Jury helfen, den nächsten Superstar zu finden.

------------

Mehr TV-Themen:

------------

Im Gespräch mit der „Bild“ outet sich Florian Silbereisen als Dieter-Bohlen-Fan seit „Modern Talking“-Zeiten: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit ihm zusammenarbeiten darf. Das ist schon etwas ganz Besonders für mich! Ich habe jetzt schon Lampenfieber.“

Und noch einen Grund gibt es für Silbereisens Zusage: „In diesem Jahr gibt es ganz viel Schlager bei DSDS!“ Na, da ist der „Traumschiff“-Kapitän ja genau in seinem Element. (at)