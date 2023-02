DSDS-Auftritt lässt Dieter Bohlen nicht los – jetzt legt er nochmal nach: „So aggro“

Die DSDS-Jubiläumsstaffel von 2023 nähert sich in kleinen Schritten den beliebten Live-Shows. Bis es soweit ist, muss die Jury rund um „Pop Titan“ Dieter Bohlen zunächst aber noch einige Entscheidungs-Runden drehen. Bei den Castings von Staffel 20 ging es bereits in den letzten Folgen hoch her.

Angefangen mit der Gesangseinlage von DSDS-Dauerkandidat Menderes über den Aufreger-Kommentar zum Auftritt von Jill, bis hin zum Show-Besuch von TikTok-Bekanntheit Raffaela, sorgte DSDS bereits für jede Menge Schlagzeilen.

Nach Dieters Kommentar zu Jill gab’s einen handfesten Shitstorm und öffentliche Rüge von Jurykollegin Katja Krasavice. Der scheint aktuell zu pausieren – dafür gibt es jetzt neuen Zoff. Und zwar mit DSDS-Kandidatin Raffaela.

DSDS-Kandidatin wettert gegen Dieter Bohlen

Die bei Social Media unter dem Namen „Die militante Veganerin“ bekannte DSDS-Kandidatin trat beim Casting mit einem Protestsong gegen tierische und für vegane Ernährung auf. Von Dieter Bohlen gab’s schon in der Show skeptische Blicke und eine klare Meinung zu ihrem Auftritt.

Jetzt verlagert sich die Meinungsverschiedenheit auf Instagram und plötzlich ist die Kritik an Bohlen vergessen und der „Pop Titan“ steht mit seinen klaren Aussagen wieder hoch im Kurs. In einem Video reagierte Dieter bereits auf den Auftritt und sagte: „Dem einen schmeckt Fleisch, dem anderen schmeckt Fisch.“ Jetzt kontert sie: „Und was ist, wenn du mir schmeckst, Dieter? Darf ich dich dann auch so behandeln, wie du die Tiere für deinen Geschmack behandeln lässt?“

DSDS-Juror Dieter Bohlen teilt aus und bekommt Zuspruch

Die Antwort von Bohlen folgt prompt. „Raffaela! Wenn ich dir schmecke – du kannst gerne immer gerne vorbeikommen, dann streichle ich dich ein bisschen. Ich glaube, das würde dir richtig helfen. Dann wärst du nicht immer so aggro“, witzelt er.

Weiter fragt Raffaela: „Und was ist mit der Freiheit für die Tiere?“ Dieters Meinung dazu: „Da redest du immer über Tiere, aber du hast gar keins. Ich habe meine Tiere wirklich total lieb. Ich liebe alle Tiere und habe auch viele, aber du hast nur irgendwelche komischen Stofftiere.“

Die Veganerin warnt: „Seid bitte nicht wie Dieter! Lebt vegan, statt brutal.“ Eine Aussage, die der Juror nicht auf sich sitzen lassen will. „Seid nicht wie Raffaela, liebt das Leben, seid positiv.“ Mit seiner oft scharf kritisierten Wortwahl sorgt er diesmal für große Begeisterung und rennt mit seinen Aussagen offene Türen ein.