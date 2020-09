DSDS-Jurorin Maite Kelly: Hat sie ihren Favoriten schon gefunden? – „Ein Rohdiamant“

am 22.09.2020 um 16:48

Die DSDS-Castings haben gerade erst begonnen und Jurorin Maite Kelly scheint sich jetzt schon sicher zu sein, dass sie ein großes Gesangstalent entdeckt hat.

Handelt es sich bei dem DSDS-Kandidaten etwa bereits um Deutschlands nächsten großen Superstar? Hat Maite Kelly als frischgebackene DSDS-Jurorin schon den richtigen Riecher bewiesen?

DSDS: Das ist die Geschichte der Casting-Show DSDS: Das ist die Geschichte der Casting-Show

DSDS-Castings laufen: Maite Kelly ist begeistert

Im Netz zeigt sich DSDS-Jurorin Maite Kelly jetzt schon siegessicher. Bei Instagram teilt die Blondine am Montag ein Foto, das sie am Set der RTL-Castingshow zeigt. Top gestylt mit einem Blumenkranz im Haar posiert der „Kelly Family“-Star am Rhein.

Denn die Castings finden dieses Mal auf einem Schiff statt, das den Rhein entlangschippert. Eine traumhafte Kulisse, von der sich die DSDS-Juroren aber nicht ablenken lassen dürfen. Schließlich kommt es auf die Kandidaten und ihr Talent als Künstler an.

Doch Maite Kelly ist Profi und scheint sogar schon den nächsten Favoriten entdeckt zu haben. Zu ihrem Bild schreibt die 40-Jährige: „Mittagspause. Ein Rohdiamant war heute definitiv schon dabei. Wir cruisen weiter über den Rhein.“

------------------

Das ist Maite Kelly:

Maite Star Kelly wurde am 4. Dezember 1979 in Berlin geboren

Maite Kelly wurde als das elfte von zwölf Geschwistern der Familien-Band „Kelly Family“ berühmt

Von 2005 bis 2018 war die Sängerin mit Model Florent Michel Raimond verheiratet

Das Paar hat drei Töchter

Seit Oktober 2017 ist Maite Kelly Single

In der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist sie als Jurorin dabei

------------------

Maite Kelly bei DSDS auf Erfolgsspur?

Die Wortwahl ist kein Zufall. Schließlich hat Maite Kelly bereits vor den DSDS-Castings verlauten lassen: „In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht.“

Sieht ganz danach aus, als würde die Blondine auf dem besten Weg dahin sein – und das schon in der zweiten Casting-Woche. Da werden ihre DSDS-Kollegen Michael Wendler und Mike Singer sicherlich staunen. Sollte Maite es schaffen, die Verantwortlichen und Poptitan Dieter Bohlen von sich zu überzeugen, könnte sie sich bestimmt den Jury-Platz für das Jahr 2022 sichern.

------------------

Mehr zu DSDS:

DSDS: Mike Singer stichelt gegen Michael Wendler – „Wie beim Glööckler“

Pietro Lombardi: Eiskalt ersetzt – das hält er wirklich von Michael Wendler bei DSDS

Laura Müller: Heißer Hingucker am DSDS-Set! So sexy zeigt sich Michael Wendlers Frau

------------------

Maite Kelly: Macht sie DAS zur besten Jurorin?

In der Vergangenheit haben einige Musiker versucht, sich neben Dieter Bohlen zu beweisen. Doch länger als zwei Jahre hielt es niemand in der Jury aus. Dann wurden sie ersetzt. Dieses Schicksal ereilte auch Dieters Liebling und ehemaliger DSDS-Sieger Pietro Lombardi. Ob Mike, Maite und Michael im Jahr 2022 noch dabei sein werden, bleibt also fraglich.

Umso gespannter sind wir aber auf die diesjährigen Kandidaten: Wer wird wohl Ramon Rosellys Nachfolger? Maite Kelly kennt sich immerhin bestens in der Schlagerbranche aus, schließlich ist sie im Gegensatz zu Michael Wendler immer wieder in Shows von Florian Silbereisen zu Gast.