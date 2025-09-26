Große Sorgen um Juliette Schoppmann – DSDS-Star musste notoperiert werden

Große Sorge um DSDS-Star Juliette Schoppmann: Die Sängerin liegt erneut im Krankenhaus. Nach der Entfernung ihrer Gebärmutter Anfang des Jahres musste sie jetzt notoperiert werden.

Ihre Ehefrau, Comedian Tahnee, meldet sich per Instagram bei ihren Fans und teilt diese beunruhigende Nachricht. Weshalb die OP bei der ehemaligen DSDS-Kandidatin nötig war, bleibt vorerst unklar.

DSDS-Star musste notoperiert werden

„Ich bin gerade im Krankenhaus“, beginnt Tahnee ihr Video auf Instagram. Sie erklärte, dass Shows in Fulda, Darmstadt und Mainz verschoben werden müssen. „Meine Frau hatte gestern Nacht noch ’ne weitere Not-OP.“ Die besorgte Tahnee bedankte sich bei ihren Fans für ihr „Verständnis“. Details zur Operation fehlen, doch die Anteilnahme ist groß.

In den sozialen Medien drücken viele Fans sowie Prominente wie Kim Fisher und Jorge González ihr Mitgefühl aus. „Was ein Schock!“ oder „Gute Besserung“ liest man in den Kommentaren zuhauf. Hinter der DSDS-Kandidatin und Tahnee liegt ein schweres Jahr voller gesundheitlicher Rückschläge. Besonders für Juliette scheint die Belastung enorm.

Bereits im Juni 2025 fiel Juliette „auf die Fresse“ und brach sich das Ellenbogenköpfchen. Einen Monat später sprach sie im Podcast „Fühl Vergnügen“ offen über eine Gebärmutterentfernung. „Es tut noch weh“, sagte sie ehrlich. Nun folgt eine erneute Not-OP. Fans hoffen auf eine schnelle Genesung der DSDS-Finalistin.