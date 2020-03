DSDS: In der Maske kommt es zur Katastrophe – „Das sind keine Bonbons“

DSDS: Kandidatin Chiara (l.) erlebte am Samstagabend einen Alptraum in der Maske. (Symbolbild)

Zickenkriege in Castingshows sind für den gewohnten TV-Zuschauer nichts Unbekanntes. Und auch DSDS bleibt von derartigen Auseinandersetzungen nicht verschont.

So auch Samstagabend. Die Kandidatinnen Chiara (18) und Lorna (27), die aufgrund unerwarteter Solo-Auftritte sowieso schon mächtig angespannt waren, gerieten wegen eines Vorfalls in der Maske heftig aneinander.

DSDS: Verschmorte Jacke sorgt für Diva-Terror

Was war passiert? Die Lampen an Chiaras Schminkspiegel hatten tatsächlich mehrere große Brandlöcher in die Jacke geschmort, die die 18-Jährige bei ihrer bevorstehenden Performance tragen wollte. Eine Katastrophe!

Die Schuldige ist schnell ausgemacht: Lorna soll ihre Tasche so ungünstig platziert haben, dass sie Chiaras Outfit gegen die heiße Lampe gedrückt hat. „Ich habe 50 Euro für die Jacke bezahlt“, wütet Chiara. „Das sind keine Bonbons!“

Das ist DSDS:

Deutschland sucht den Superstar (DSDS) ist eine deutsche Castingshow

Sie wurde erstmals am 9. November 2020 in Deutschland ausgestrahlt

Sie ist ein Ableger der britischen Sendung Pop Idol

Die erste Ausgabe der Sendung gewann 2002 Alexander Klaws

Die letzte Staffel gewann Davin Herbrüggen aus Oberhausen

Ihre Konkurrentin verteidigt sich: „Versuch nicht, die Schuld auf andere zu schieben.“

Solo-Auftritt nach Zickenkrach

Jetzt tickt Chiara völlig aus: „Meine Jacke ist verbrannt, nicht deine!“ Doch Lorna weicht keinen Schritt zurück. „Ja, dein Geld ist im Müll“, giftet sie zurück, „aber das ist deine Schuld, wenn du so dumm bist.“ Erst DSDS-Vocal-Coach Juliette Schoppmann kann die mittlerweile verzweifelt schluchzende Chiara trösten.

Mit Erfolg, wie es scheint. Auf der Bühne überzeugte Chiara mit „Dance Monkey“ von „Tones And I“ und zog in die erste Live-Show ein. Für Lorna dagegen endete die DSDS-Reise am Samstagabend. (at)