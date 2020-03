DSDS: RTL muss die Castingshow sofort absetzen – der traurige Grund ist ...

Ein Kommentar

DSDS-Juror Xavier Naidoo sorgte vor wenigen Wochen mit einem Video für heftigen Wirbel. Die Reaktionen war drastisch und auch RTL zog die Notbremse: Xavier Naidoo flog aus der DSDS-Jury und Florian Silbereisen nahm seinen Platz ein.

Es waren Botschaften gefüllt mit tiefer Ignoranz, die Xavier Naidoo, seit 2019 Juror bei DSDS, in seinem kurzen Video verbreitete. Worte voller Abneigung. Worte, die mit dem, was Deutschlands erfolgreichster Soul-Sänger Xavier Naidoo sonst in seinen Liedern so predigt, aber auch wirklich gar nichts zu tun hatten.

Worte ohne Liebe. Worte ohne Zusammenhalt. Worte ohne Freundschaft. Es sind lediglich Spaltung und Hass, die der ehemalige DSDS-Juror da vorantreibt.

DSDS: RTL muss seine Castingshow absetzen

Mit dem Video, das in der vergangenen Woche in den sozialen Netzwerken aufgetaucht war, hat sich Xavier Naidoo disqualifiziert. Menschlich und beruflich. Er kann und er darf nicht mehr in der DSDS-Jury sitzen.

Gerne hat RTL Xavier Naidoo in die Jury seiner Cash-Cow „DSDS“ geholt. Warb im Vorfeld groß mit der „besten Jury aller Zeiten“. Xavier Naidoo sollte dabei die notwendige Portion Glanz mitbringen. Dabei hätten die Kölner von Naidoos Ansichten wissen können. Nein, sie hätten davon wissen müssen.

Ausreden dürfen für Xavier Naidoo nicht mehr gelten

Zu oft war Xavier Naidoo schon in ähnlichen Situationen beobachtet worden. Man denke an seinen Auftritt vor Reichsbürgern. Ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit hatte er zu ihnen gesprochen. „Es sind alles Systemkritiker so wie ich“, hatte der Sänger damals seinen skurrilen Auftritt begründet.

Auch jetzt wird er vermutlich eine Erklärung finden. Doch das wird, das darf ihm nicht mehr nützen.

RTL muss Konsequenzen aus der Causa Naidoo ziehen

Damit MUSS nun Schluss sein. Und auch bei „Deutschland sucht den Superstar“ müssen nun Konsequenzen gezogen werden.

Und es gibt nur eine: Setzt die Sendung für dieses Jahr ab! Unter dem Einfluss des Coronavirus wäre es eh keine schlechte Idee, die Massenveranstaltung im Fernsehstudio zu beenden.

Nicht einfach zurück zum Alltag

Und RTL würde mit dem Schritt klar zeigen: Wir kehren nicht einfach zum Show-Alltag zurück. Im Gegenteil. Wir kehren einmal durch und machen uns für das stark, wofür DSDS immer stand.

Die neue DSDS-Jury. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Das ist Xavier Naidoo:

Xavier Kurt Naidoo wurde am 2. Oktober 1971 in Mannheim geboren

Er ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger

Er ist Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims, ehemaliger Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg

Seine Alben sind Verkaufsschlager

Mit seinen Songs löste Xavier immer wieder Kontroversen aus

Häufig wurde dem Sänger Antisemitismus vorgeworfen

Sein Auftritt vor einer Gruppe Reichsbürgern wurde Deutschlandweit diskutiert

DSDS stand für Toleranz und Spaß

Für Toleranz und Spaß. Für eine Sendung, in der Menschen wie Daniel Küblböck oder Prince Damian ein Zuhause gefunden haben. Und definitiv nicht für einen Mann wie Xavier Naidoo.

Florian Silbereisen ist der Neue in der DSDS-Jury. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Florian Silbereisen sitzt als neues Jury-Mitglied bei DSDS in der Show

Für den Nachfolger von Xavier Naidoo und erfahrenen Showman FlorianSilbereisen war die Juroren-Rolle allerdings eine ganz neue Erfahrung. Damit musste der Schlagerstar erst einmal zurecht kommen, wie er später verriet. Mehr dazu hier>>>