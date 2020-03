DSDS: Florian Silbereisen schenkte IHM seine Unterhose – doch die Sache hat einen Haken

Es war DIE Szene von Florian Silbereisens erstem Auftritt in der DSDS-Jury. Nach dem Auftritt von DSDS-Topfavorit Ramon Kaselowsky zog der Schlagerstar eine rote Unterbuxe aus seiner Tasche und schenkte sie dem 26-jährigen Sänger aus Zschernitz in Sachsen.

Wir haben kurz vor der Liveshow am Samstagabend mit Ramon über die kuriose Situation mit Florian Silbereisen und seinen kommenden Auftritt bei DSDS gesprochen.

Hallo Ramon, du giltst als der Favorit dieser Staffel. Beeinflusst dich das?

Ich mache mir gar keine großen Gedanken darüber und will davon gar nicht so viel wissen. Natürlich ist es schön, so etwas zu hören. Aber ich finde auch, dass alle Kandidaten, die jetzt noch dabei sind, auf ihre Art auch unheimlich stark sind. Jeder von ihnen kann ‚Deutschland sucht den Superstar‘ gewinnen.

Wie sehr beeinflusst dich die Corona-Krise?

Wir haben gewisse Sicherheitsvorkehrungen, die wir einhalten müssen. Abstand und und und. Uns geht es aber ziemlich gut. Wir sind abgeschirmt, wir haben einen herrlichen Wald nebenan, wo man auch mal joggen gehen kann. Wir müssen das Beste aus der Situation machen.

Na klar, wäre ich auch gerne mal bei meiner Familie. Würde alle umarmen. Ich telefoniere jeden Tag mit Zuhause. Rufe Mama und Papa an, Schwester und Freundin. Von daher geht‘s.

Vergangenen Samstag schenkte dir Florian Silbereisen seine rote Glücksunterhose. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf?

Das war schon eine komische Situation. Da wirft mir der Flori seine rote Unterhose als Glücksbringer auf die Bühne (lacht). Ich habe in dem Moment nur überlegt: Was machst du denn jetzt? Hebst du die auf oder hebst du sie nicht auf? Das kannst du ja eigentlich beides nicht machen. Aber es ist ja ein Glücksbringer. Er meint es ja gut. Dann habe ich sie ordentlich aufgehoben.

Ich habe mir das später noch im Fernsehen angesehen. Das war schon lustig. Natürlich freue ich mich aber auch. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er den Glücksbringer von einem Schlagerstar bekommen hat.

Florian Silbereisen ist der Neue in der DSDS-Jury. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Was passiert jetzt mit der Hose?

Tragen werde ich sie am Samstag nicht. Die ist mir auch viel zu klein. Aber ich halte sie in Ehren. Da kann man später immer mal drauf zurückgreifen. ‚Hier. Damals. Bei DSDS. Vom Flori. Das war seine Unterhose‘ (lacht).

Habt ihr nach der Show noch über die Situation gesprochen?

Nein. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen, man darf ja nicht zu nah an den anderen ran, sind wir alle unserer Wege gegangen. Vielleicht kommt es ja aber noch.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Sein nächster Turn wird an Ostern stattfinden

Florian Silbereisen war zehn Jahre lang mit Helene Fischer zusammen

Florian Silbereisen hat Xavier Naidoo ersetzt. Wo siehst du die Unterschiede zwischen den beiden?

Der Flori kommt aus dem Schlager. Der kann gewisse Sachen ganz anders bewerten. Aber Xavier war noch mehr der Allrounder. Beide sind sehr gut. Ich hatte Xavier auch sehr gern.

Aber so ist es jetzt nun mal. Ich habe mich auch gar nicht so sehr mit der Situation befasst. Ich muss mich auf mich konzentrieren und will für die Zuschauer eine schöne Show abliefern.

Was singst du am Samstag?

Ich werde von Costa Cordalis „Du hast ja Tränen in den Augen“ und von Karat „Über sieben Brücken musst du gehn“ singen.