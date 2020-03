DSDS: Florian Silbereisen wird neuer Juror – und macht direkt DIESEN peinlichen Fehler

Das gibt es doch nicht... Diesen Satz dürfte man am gestrigen Abend in Deutschland wohl häufiger in deutschen Wohnzimmern gehört haben. Und ausnahmsweise hatte er in diesen Tagen mal nichts mit dem Coronavirus zu tun. Nein, es ging um DSDS.

Gerade war bekannt geworden, dass „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen der neue Mann an der Seite von Dieter Bohlen sein wird. Nur wenige Tage nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury hatte man in Köln also einen würdigen Ersatz gefunden.

DSDS: Florian Silbereisen – Patzer bei der Vorstellung

Und auch Florian Silbereisen ist ob der neuen Aufgabe richtig aufgeregt. Anders kann man sich den peinlichen Fehler nicht erklären, den er in seinem Vorstellungsvideo bei Facebook machte.

Exklusiv: 3 Fragen an DSDS-Kandidatin Pauline aus Köln

Das Thema Coronavirus hat auch DSDS eingeholt. Beeinflusst dich das?

„Das ist bei uns allen gerade Thema. Es bekommt ja auch medial wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Was auch wichtig ist. Wir versuchen einfach unseren Teil dazu beizutragen. RTL hat da auch gute Maßnahmen getroffen. Es gibt keine Zuschauer, wir haben keine Tänzer. Wir geben uns nicht mehr die Hände. Es gibt keinen engen Körperkontakt mehr. Das, was in unserer Macht steht, das tun wir.“

Bist du auch ein wenig enttäuscht? Wenn man bei DSDS mitmacht, will man ja auch vor vielen Menschen live singen.

Natürlich bin ich traurig und wehmütig. Ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Aber über Dinge, die ich nicht ändern kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf. Ich versuche das Beste daraus zu machen.

Was wirst du singen?

Von Andrea Berg ‚Ich liebe das Leben‘.

Dort erklärte Silbereisen, wie sehr er sich doch auf die Tätigkeit als DSDS-Juror freue. „Ich habe auch ein bisschen Lampenfieber“, so Silbereisen. Und weiter: „Aber ich freue mich natürlich auf meine Jury-Kolleginnen und -Kollegen. Auf Oana und Pedro und den großen Poptitan.“

DSDS: Wer ist Pedro???

Halt. Stopp. Wer ist denn bitte Pedro??? Da muss Silbereisen wohl wirklich die Aufregung einen Streich gespielt haben. Heißt der Sänger, der neben ihm sitzen wird, doch eher Pietro. Naja, sei es drum. Dass er den Namen kennt, hat Florian Silbereisen ja schon beim 'Schlagerboom' in Dortmund bewiesen, da war Pietro Lombardi noch im vergangenen Jahr mit Kumpel Giovanni Zarella aufgetreten. War also nur ein Missgeschick. Und ein witziges noch dazu.