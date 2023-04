DSDS-Fans fassungslos: „Jetzt spinnen sie alle“

Am Samstagabend (15. April 2023) war es so weit. Die 20. Staffel „DSDS“, zu Beginn noch als letzte Staffel angekündigt, nahm ihr Ende. Mittlerweile wissen wir, das Ende der Staffel ist nicht gleichbedeutend mit dem Ende der RTL-Show. Auch 2024 wird es wieder „Deutschland sucht den Superstar“ geben.

Und vermutlich wird es auch ihn im kommenden Jahr wieder geben: Menderes Bağci. Über Jahre hinweg versuchte es der heute 38-Jährige immer wieder bei Dieter Bohlen und Co. Immer wieder scheiterte der, nicht mit übermäßigem Gesangstalent gesegnete Kandidat. Doch nun scheinen auch für den „DSDS“-Kultkandidaten alle Träume in Erfüllung zu gehen.

„DSDS“-Kultkandidat veröffentlicht Album

Am siebten April veröffentlichte Menderes sein erstes Album. „Sieger der Herzen (Das Beste aus 20 Jahren)“, so der Titel der Platte, schaffte es auch direkt in die Charts, wie Menderes kurz vor dem „DSDS“-Finale stolz auf Instagram berichtet.

„Hallo liebe Leute, ich habe soeben die Info erhalten. Ich habe es tatsächlich in die Charts geschafft. Ich bin in den Top 100. Zwar nur auf Platz 99, aber dank eurer Unterstützung habe ich endlich mein Ziel erreicht. Schon damals wollte ich in die Charts. Jetzt, nach über zwanzig Jahren, hat es endlich geklappt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch“, ist der 38-Jährige sichtlich gerührt ob des unerwarteten Erfolges.

Und schickt auch gleich noch eine Motivationsrede an seine Fans hinterher: „Glaubt an euch, lasst euch niemals unterkriegen. Never give up.“ Doch wo Erfolg, da auch Neider und so regt sich im Netz nicht nur Jubel ob des Chart-Erfolges.

„DSDS“-Fans sind gespalten

„Menderes hat ein Album. Also jetzt spinnen sie alle. Wer kauft den Scheiß?“, heißt es beispielsweise bei Twitter. Oder: „20 Jahre lang haben sämtliche Gesangslehrer versagt.“ Viele Fans und Freunde nehmen ihren Liebling aber auch in Schutz.

„Du bist das Beispiel dafür, dass man nie auf die Nein-Sager hören soll“, schreibt beispielsweise der ehemalige „DSDS“-Sieger Prince Damien bei Instagram. Und ein Fan ergänzt: „Ich finde das großartig, wie Sie niemals aufgegeben und ihr Ziel erreicht haben. Respekt!“

