DSDS: Ex-Kandidatin steht nackt auf dem Alexanderplatz – der traurige Grund

Als ich dick war haben sie sich umgedreht und geurteilt und jetzt urteilen sie wegen meiner überschüssigen Haut! Man kann es der Menschheit nicht Recht machen! Blicke die verachtend sind ohne jegliches Hintergrundwissen! Ich habe einen ganzen Menschen abgenommen! Von 196KG auf 89KG! Unglaubliche -100KG! Und ich bin stolz mich so präsentieren zu dürfen! Ich bin stolz mich so zu zeigen!Was sagt ihr zu dem Bild? Scheisst ihr auf die Meinung anderer? Soll ich meine hängende Haut operativ entfernen? Eure Meinung zu diesem Bild? Versteht ihr mich? Ich plane schon jetzt die nächsten Operationen! Das ist die letzte Hürde die ich nehmen werde! Bauchdeckenstraffung und Brustvergrösserung! Kennt ihr gute Ärzte?