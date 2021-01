DSDS-Juror Dieter Bohlen: Video sorgt für Ärger – „Das nimmt dir keiner ab!“

Am Dienstag ist es endlich soweit: Die neue Staffel der RTL-Castingshow DSDS geht an den Start. Ausgerechnet Publikumsliebling Dieter Bohlen hat es sich jedoch vorab mit einigen Fans verscherzt.

Das DSDS-Urgestein sorgt mit einem Video bei Instagram für großen Ärger im Netz.

DSDS-Juror macht Luxus-Urlaub auf den Malediven

Normalerweise feiern die DSDS-Fans Dieter Bohlen für seine direkte und ehrliche Art. Die Sprüche des Poptitans sind legendär, doch im Netz wirkt der Musiker plötzlich gar nicht mehr so nahbar.

Dieter Bohlen und Freundin Carina nehmen ihre Follower gerne mit in den Alltag. In ihrer Villa in Tötensen produziert das Paar kleine Sketches. Derzeit meldet sich der DSDS-Juror allerdings nicht aus Norddeutschland zu Wort, sondern von den Malediven. Dort entspannt er aktuell mit Carina und nimmt seine Fans sogar mit bei einer Fahrt auf einem Katamaran.

Das ist DSDS:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

DSDS-Star Dieter Bohlen wirbt für Discounter – doch das kommt gar nicht gut an

Von einem Leben im Luxus, wie Dieter Bohlen es führt, träumen viele Menschen. Missgunst macht sich dennoch selten auf seinem Social-Media-Profil breit, denn der 66-Jährige hat jahrelang hart für diesen Lebensstil gearbeitet.

Doch ein neues Video, in dem Dieter für die Discounter-Kette Lidl wirbt, scheint einige seiner Follower zu verärgern. Sie bezweifeln, dass der millionenschwere TV-Star selbst die Produkte nutzt, für die er Werbung macht.

Am Montag rührt der Produzent die Werbetrommel für ein Fitnessgerät des Discounters. Nach ein paar Liegestützen vor der Kamera verspricht Dieter: „Ihr werdet schon bald die Resultate sehen.“

Mehr zu DSDS:

Die Fans des Songwriters fühlen sich dabei ziemlich verspottet. In den Kommentaren machen einige User ihrem Ärger Luft:

„Das nimmt dir keiner ab!“

„Da klingelt wieder die Kasse.“

„Brauchst du doch nicht, Dieter. Fährst ja eh Katamaran.“

Die Fans von Dieter Bohlen üben Kritik am Poptitan. Foto: picture alliance/dpa

Doch es gibt auch viele Kommentare, die sich beim DSDS-Juroren für den Tipp bedanken. Einige von ihnen betonen sogar, dass sie sich alles nachkaufen, was Dieter Bohlen ihnen empfiehlt. Scheint also, als würden ihm noch immer zahlreiche Menschen vertrauen.

Auch auf Dieters Musikgeschmack ist Verlass. Was der Ex-Modern Talking-Sänger von Evelyn Burdeckis Gesang hält, liest du hier.