DSDS: Als SIE auftritt, ist Dieter Bohlen völlig baff – „Das hat noch keiner gebracht“

Das gab es so noch nie bei DSDS! Was eine Kandidatin in der Castingshow vorhat, überrascht selbst DSDS-Urgestein Dieter Bohlen.

Denn am vergangenen Samstag sorgte die 18-jährige Anastasia für einen richtigen Gänsehaut-Auftritt.

DSDS: Kandidatin verblüfft Dieter Bohlen

Anastasia Cibulnik aus Wölfersheim möchte es in den DSDS-Recall schaffen und hat sich dafür etwas überlegt, das es so noch nie in der RTL-Castingshow gegeben hat.

DSDS-Kandidatin ist blind – und verzichtet auf typisches Hilfsmittel

Die 18-jährige Anastasia wird von ihrer Mutter Natalja zur Bühne geführt. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Anastasia fällt sofort auf. Denn: Die 18-Jährige wird von ihrer Mutter vor die DSDS-Jury geführt. Auch während ihres Auftritts am Klavier sitzt ihre Mama neben ihr. Anastasia ist seit ihrer Geburt blind, doch das hält sie zum Glück nicht von ihrer größten Leidenschaft ab.

Anastasia ist nicht nur talentierte Sängerin, sondern spielt auch noch selbst Klavier. Ein Playback mit Gesang hat die Hessin also nicht nötig.

Das ist „Deutschland sucht den Superstar“:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

Die Jury bei DSDS 2021 besteht aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

Die bewerten die Kandidaten

RTL: DSDS-Kandidatin begeistert Dieter Bohlen: „Das hat noch keiner gebracht“

Da staunt Poptitan Dieter Bohlen nicht schlecht: „Das hat ja noch keiner gebracht – den Instrumentaltitel!“ Im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen, die mit aufwendigen Choreografien oder auffälligen Outfits auf sich aufmerksam machen wollen, braucht Anastasia nur ihre Stimme und das Klavier.

Anastasia spielt lieber selbst Klavier vor der Jury. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Als sie den „Der König der Löwen“-Klassiker „Kann es wirklich Liebe sein“ anstimmt, ist Maite Kelly sofort gerührt. Anastasia erhält von jedem der Juroren ein Ja und ist somit sicher im Recall.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei DIESEM Auftritt staunt Dieter Bohlen nicht schlecht. Foto: picture alliance/dpa

DSDS-Chef Dieter Bohlen vergibt „Goldene CD“

Einen überraschten Dieter Bohlen sehen wir wirklich nicht alle Tage. Der Chef-Juror zückt übrigens in derselben Folge seine „Goldene CD“ und schickt damit ein glückliches Gesangstalent direkt in den Auslands-Recall auf Mykonos. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Anastasia, sondern Karl Jeroboan, ein Fitnesstrainer aus Düren.

Wenn du die DSDS-Folge verpasst hast kannst du sie TVNOW-Mediathek sehen oder generell dienstags und samstags um 20.15 Uhr bei RTL.