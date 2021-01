DSDS: Herbe Klatsche für Dieter Bohlen – jetzt kommt DAS raus

Ohne Michael Wendler scheint die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) plötzlich für viele Zuschauer uninteressant zu sein.

Nachdem sich RTL dazu entschieden hat, den Schlagersänger aus sämtlichen DSDS-Folgen herauszuschneiden, erwartet die Jury jetzt der nächste Hammer.

DSDS erlebt große Niederlage nach Wendler-Aus

Seitdem man den Wendler nicht mehr sehen und hören kann, fallen die DSDS-Einschaltquoten drastisch, wie das Branchenmagazin „DWDL.de“ berichtet. Dabei hat es noch nie um eine Staffel der RTL-Castingshow so viel Trubel gegeben wie dieses Jahr.

Die Jury aus Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen scheint das RTL-Publikum nicht zu überzeugen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Schon Monate vor der Ausstrahlung der ersten Folge hat die Sendung rund um Poptitan Dieter Bohlen große Schlagezeilen geschrieben. Der plötzliche Ausstieg und die kruden Verschwörungstheorien von Michael Wendler haben das TV-Publikum ganz neugierig gemacht.

----------------------------------------

Das ist „Deutschland sucht den Superstar“:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

----------------------------------------

DSDS verliert Fans – Zielgruppe zeigt weniger Interesse

Doch nachdem Michael Wendler einen widerlichen KZ-Vergleich gemacht hat (Hier mehr dazu >>>), hat der Fernsehsender den Musiker sofort aus dem Programm gestrichen.

Zu dritt können Mike Singer, Maite Kelly und DSDS-Urgestein Dieter Bohlen aber offenbar nicht genug Zuschauer an die Bildschirme locken, denn am Dienstagabend hat die Show nur noch 14,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht. In der Woche davor sollen es 1,6 Prozentpunkte mehr gewesen sein.

Die RTL-Castingshow wird seit 2002 jährlich ausgestrahlt. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Besonders bitter: In der gesamten Staffel 2020 haben sich Dieter Bohlen und seine Jury-Kollegen über deutlich höhere Quoten bei ihrer Zielgruppe freuen können.

Auch beliebte RTL-Soap ist von Einschaltquotentief betroffen

Doch nicht nur DSDS soll von den schwachen Einschaltquoten betroffen sein. Auch die beliebte Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zählt aktuell weniger Zuschauer. Einst hat die RTL-Serie bei 20 Prozent Marktanteil gelegen. Inzwischen schafft es die Freundesgruppe aus dem Berliner Kiez gerade mal auf 15,4 Prozent.

----------------------------------------

----------------------------------------

Eine prominente Zuschauerin, die täglich gespannt auf eine neue GZSZ-Folge wartet, ist Daniela Katzenberger. Wenn die Sendung läuft, darf sie niemand stören – sonst wird er eiskalt vor die Tür gesetzt.