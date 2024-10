„DSDS“: Kandidaten gehen auf die Barrikaden – „Wollt ihr mich verarschen“

Bei „DSDS“ („Deutschland sucht den Superstar“) geht es in die heiße Phase! Nach den überstandenen Castings und der ersten Recall-Runde im Europapark in Rust müssen sich die 50 verbliebenen DSDS-Kandidaten auf die Premiere im Stadion-Recall konzentrieren. Hier kämpfen sie um 20 begehrte Plätze für den Auslands-Recall auf Kreta.

Knallhart aussortieren wird auch in der Samstagabendfolge (25. Oktober) die Jury rund um Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Loredana und Beatrice Egli. Doch auf die Kandidaten wartet erst einmal ein Schreckmoment, bevor es ins Eingemachte geht!

Der Showdown der Top 50 hat bei „DSDS“ begonnen! Alle Kandidaten im Gepäck geht es auch schon in Klassenfahrt-Manier mit dem Bus Richtung Stadion. Doch Moment mal – damit hätten die Nachwuchstalente wohl kaum gerechnet! Denn statt Mega-Stadion heißt die Endhaltestelle Rasenplatz im A-Jugend-Stil.

Die Teilnehmer sind enttäuscht über das winzige Fußballfeld. „Ich habe mir vieles vorgestellt, aber das…“, „Hier soll ich auftreten, sag mal, was ist das denn?“ oder „Wollt ihr mich eigentlich verarschen?“, wettern die „DSDS“-Sänger los. Natürlich hat sich RTL dabei nur einen Spaß erlaubt. Also geht es für die Kandidaten wieder gen Bus und diesmal wirklich ins richtige Stadion. Denn die Musik spielt natürlich in der legendären Arena AufSchalke.

Da steigt die plattgewalzte Stimmung gleich schonmal höher!

„DSDS“: Dieter Bohlen macht Ansage!

Während die einen sich vor Freuden-Schreien kaum halten können, kullern bei anderen bereits die ersten Freuden-Tränen. Die Überraschung im spektakulären Tempel des Fußballs ist also sichtlich gelungen! Doch schnell wird es ernst. Per Videobotschaft warnt Poptitan und Jurymitglied Dieter Bohlen: „Ich will eure beste Leistung sehen, sonst ist es morgen vielleicht schon für euch zu Ende!“

Wie die Kandidaten beim Stadion-Recall abgeschnitten haben, erfahren die Zuschauer in der RTL+-Mediathek, wo die Folgen von „DSDS“ abrufbar sind. Neue Ausgaben laufen immer mittwochs und samstags ab 20.15 Uhr bei RTL.