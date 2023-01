„DSDS“: Dieter Bohlen völlig überrascht – „Ich kenne dich“

Irgendwoher kenne ich die Dame doch … dieser Gedankengang dürfte am Samstagabend wohl in einigen Köpfen rumschwirren, wenn ab 20.15 Uhr „Deutschland sucht den Superstar“ oder kurz: „DSDS“ in seine 20. und wohl auch letzte Staffel geht.

Dunkle Haare, eine tolle Figur, dazu braune Rehaugen … „DSDS“-Kandidatin Susanna Okonowski ist keine Unbekannte. Doch woher kennt man die hübsche 30-Jährige nur? Richtig, aus dem Fernsehen.

Bekannte Gesichter singen bei „DSDS“ vor

Die Berlinerin ist nämlich nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin, spielte unter anderem schon in der RTL-Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, der Serie „Beck is back“ und sogar der ARD-Krimi-Reihe „Tatort“ mit. In dem Fall „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“ aus Kiel wird Susanna vermutlich 2023 das erste Mal in der ARD zu sehen sein.

Doch auch ganz ohne Krimi-Hintergrund weiß die 30-Jährige die „DSDS“-Jury zu überzeugen. „Sehr hübsch“, lobt Neu-Jurorin Katja Krasavice. Kollegin Leony ergänzt: „Du siehst so jung aus.“ Und auch Dieter Bohlen ist begeistert. Zumindest von Susannas Optik. „Stehst du auf Lack und Leder“, witzelt der Poptitan.

Belal Mahmoud aus Berlin singt mit DSDS-Star Pietro Lombardi. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Doch kann Susanna Okonowski auch singen? Das verriet RTL noch nicht. Spätestens am Samstagabend dürfte sich dieses Rätsel dann aber auch lösen. Mit dabei ist dann noch eine andere prominente Persönlichkeit. So wird der Auftritt von Belal Mahmoud aus Berlin heiß erwartet. Der 24-Jährige ist unheilbar an Muskeldystrophie erkrankt und sitzt daher im Rollstuhl. Als riesiger Fan von Pietro Lombardi wollte er sich die Chance vor seinem Idol zu singen, aber nicht entgehen lassen.

Der Berliner ist kein Unbekannter. „Ich kenne dich von TikTok“, staunt Dieter Bohlen nicht schlecht, als er Belal das erste Mal im Studio sieht. Und auch Belal Mahmoud kann seine Freude nur schwer verstecken: „Ich möchte Menschen mit Behinderung zeigen, dass auch sie auf einer großen Bühne stehen können, um zu zeigen, was sie draufhaben. Heute wird mein Traum wahr – ich kann endlich vor der großen Jury stehen.“