DSDS: Wirbel bei RTL – fiese Klatsche für Dieter Bohlen

Bittere Klatsche für Dieter Bohlen! Der DSDS-Rückkehrer und Chefjuror wird vom Glauben abgefallen sein, sollte er am Dienstagabend das RTL-„Dschungelcamp“ eingeschaltet haben. Dort ging es um ihn selbst.

Und so viel sei verraten: Der DSDS-Star schnitt gar nicht gut in der Öffentlichkeit ab.

DSDS: Öffentlicher Diss gegen Dieter Bohlen sorgt für Wirbel

Aber von vorne: Die Camper sitzen am Lagerfeuer und plötzlich will Markus Mörl wissen, ob Cosimo als alter DSDS-Castingkandidat-Hase Dieter Bohlen schon einmal persönlich kennengelernt hat. Das verneint der Checker vom Neckar, glaubt, damit sei das Thema Bohlen vom Tisch.

Nicht für Markus Mörl. Der Sänger haut plötzlich eine Geschichte vom Poptitan raus, die sich gewaschen hat und den DSDS-Juror alles andere als im guten Licht dastehen lässt. Mörl war einst bei Dieter Bohlen zu Hause. „Es ging um Produktionen, die er vielleicht machen wollte“, so Mörl. Doch daraus wurde nichts.

DSDS-Star Bohlen: Markus Mörl packt über ihn aus

Am Ende gingen die beiden noch gemeinsam in einem Restaurant essen, wie Mörl verrät: „Er hat noch seine Frau und seine Kinder und noch einen Freund eingepackt. Als es dann ans Zahlen ging, da dachte ich: ‘Ja, okay, der wird mich ja wohl einladen.’ Ja, denkste!“ Markus Mörl musste schließlich selbst für sein Essen aufkommen. Im Dschungel scherzt er, dass man so auch zu Geld käme. „So reich wie du bist, so kniepig bist du auch.“ Autsch!

Reagiert hat DSDS-Juror Dieter Bohlen bislang noch nicht auf den vermeintlichen TV-Diss. Aber wie man den „Modern Talking“-Star kennt, holt der sicher noch zum Gegenschlag aus.

Wem die Aktion von Mörl aber gar nicht gefallen hat: Bohlen-Buddy und einstiger Dschungelkönig Menderes. Der verteidigt den Musikproduzenten jetzt öffentlich bei RTL:„Es ist nicht so schön, wenn man aus dem Nähkästchen ausplaudert, man weiß ja nicht wirklich, ob das der Wahrheit entspricht. Ich fand die Aktion jetzt nicht so vorteilhaft.“