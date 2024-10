Dieter Bohlen: Nach „DSDS“ geht die bittere Nachricht rum

Vor wenigen Tagen hatte das Warten endlich ein Ende: „DSDS“ kehrte am 18. September ins RTL-Programm zurück. Seit über 20 Jahren sichert sich die Castingshow bereits einen festen Platz in der TV-Landschaft und diente einigen Sängern als Karrieresprungbrett. Unvergessen bleiben bis heute Alexander Klaws, der sich in der ersten Staffel den Sieg sicherte, oder Pietro Lombardi, der 2011 mit seiner Performance punkten konnte.

Mittlerweile sitzt er neben Dieter Bohlen, Beatrice Egli und Loredana selbst in der Jury und entscheidet, wer den begehrten Platz im Recall ergattert. Doch kann die RTL-Show auch dieses Jahr die Zuschauer vor die Bildschirme locken?

„DSDS“: Nach Ausstrahlung herrscht Gewissheit

Nicht ganz. Denn wie das Branchenmagazin „DWDL“ mitteilte, lief es am Mittwochabend (2. Oktober) schlechter als zuletzt bei RTL: 0,45 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten für 10,3 Prozent Marktanteil – ein Tiefstwert für die seit Kurzem laufende Staffel. Insgesamt lag die Reichweite beim Gesamtpublikum ab drei Jahren bei 1,79 Millionen, ein Marktanteil von lediglich 8,0 Prozent.

Dies sah beim Auftakt der 21. Staffel noch ganz anders aus. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren sahen sich vor wenigen Tagen 1,96 Millionen Zuschauer die Castings an. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Show 12,4 Prozent und holte damit sogar den Primetime-Sieg auf dem Sendeplatz. Dennoch: Die Quoten zur Jubiläumsstaffel im Jahr 2023 sahen deutlich besser aus.

„DSDS“: Zuschauer äußern klare Meinung

Immerhin: Bei den Zuschauern, die in der jüngsten Folge einschalteten, scheint die Ausgabe gut angekommen zu sein. So finden sich auf Instagram mehrere Kommentare, die von den Auftritten der Talente schwärmen.

„Mega, dass die Altersbeschränkung aufgehoben wurde. Kann die nächsten Auftritte kaum erwarten“, schreibt ein User. Andere waren vor allem von Kandidat Roger begeistert, der einen Country-Song zum Besten gab. „So ein krasser Typ, ich habe so Gänsehaut gehabt, schon beim ersten Mal. Ich hoffe, dass er ganz weit kommt und vielleicht sogar gewinnt“, äußert sich ein Zuschauer über die Gesangseinlage.

Zuschauer dürfen in den nächsten Wochen gespannt sein, welche Talente noch bei den Castings überzeugen werden. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob „DSDS“ bei die kommenden Ausgaben die Quoten steigern kann.