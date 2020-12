DSDS: Dieter Bohlen heizt Jury-Spekulation an – „Wenn er möchte“

Die neue Staffel von DSDS ist noch gar nicht gestartet, doch über keine Ausgabe der RTL-Castingshow wurde vorab so viel diskutiert wie bei dieser.

Das Jury-Drama rund um Michael Wendler hat seine Spuren hinterlassen. Dieter Bohlen und seine DSDS-Kollegen wollen vorerst zu dritt weitermachen, doch ausgerechnet jetzt heizt der Poptitan die Gerüchte um einen neuen Juror an.

DSDS-Comeback von Michael Wendler?

Bedeutet das etwa Michael Wendlers DSDS-Comeback? Nein, auf keinen Fall. Der Schlagersänger und Fernsehsender RTL liegen im Clinch. Und auch Dieter Bohlen hat augenscheinlich keine Lust mehr auf den Wendler. Was er vom Ausstieg des Sängers hält, siehst du hier >>>

Zunächst hofften die Fans darauf, dass Pietro Lombardi in die RTL-Show zurückkehrt. Doch daraus wurde leider nichts.

Die ursprüngliche DSDS-Jury für das Jahr 2021: Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Das ist DSDS:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

DSDS: Holt Dieter Bohlen IHN in die Castingshow?

In einer Instagram-Fragerunde am Samstag wollte ein Fan von Dieter Bohlen wissen, ob es möglich wäre, beim nächsten Mal Rapper Capital Bra in die DSDS-Jury zu holen. Daraufhin antwortete der Ex-„Modern Talking“-Star: „Wenn er möchte...“

Wladislaw Balowazki, so der bürgerliche Name des Rappers, gilt als einer der erfolgreichsten Rap-Künstler Deutschlands. Der 26-Jährige ist der erste Künstler, dem es gelang, innerhalb eines Jahres stolze 13 Nummer-Eins-Hits in den deutschen Musikcharts zu platzieren.

Capital Bra bei DSDS? Gar nicht so unwahrscheinlich

Das junge Publikum würde sich bestimmt sehr über den Rapper in der Jury freuen. Dabei setzte man in der Castingshow in der Vergangenheit vor allem auf Schlagersänger – wie Maite Kelly, Vanessa Mai, Michelle, Ella Endlich oder Florian Silbereisen.

Doch auch Teenie-Idole wie Shirin David, Kay One, Tom und Bill Kaulitz oder Pietro Lombardi durften bereits neben dem Poptitan Platz nehmen. Capital Bra würde da auf jeden Fall ziemlich gut reinpassen.

Die 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ startet am 5. Januar 2021 um 20.15 Uhr bei RTL.

Auch Sänger Xavier Naidoo war eins Teil der beliebten Castingshow. Doch nachdem fremdenfeindliche Äußerungen des Mannheimers öffentlich wurden, musste er die Sendung sofort verlassen. Was Dieter Bohlen davon hielt, liest du hier.