DSDS: Jury-Wechsel – Dieter Bohlen lässt Bombe platzen – er kündigt an...

Am Samstagabend war es so weit. Das Finale einer denkwürdigen Staffel DSDS stand an. Gewonnen hat schlussendlich der Gebäudereiniger aus Zschernitz. Ramon Roselly. Unter Tränen nahm er den Pokal entgegen. Dankte dem ganzen Team. Die Erinnerungen an die DSDS-Staffel des Jahres 2020 wird aber eher nicht der 26-Jährige bestimmen.

Wenn man in Zukunft an diese Staffel zurückdenkt, werden einem vor allem Stichwörter wie Xavier Naidoo, Corona oder Florian SIlbereisen in den Kopf steigen. Klar, dass sich nun auch viele Fans die Frage stellen, wie es mit DSDS weitergehen wird. Schließlich wird die kommende Staffel schon fleißig von RTL beworben. Viel ist jedoch noch nicht bekannt.

DSDS-Sieger Ramon Roselly. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Aber immerhin: DSDS-Legende Dieter Bohlen ließ seine Fans auf Instagram wissen, wie es um die Zukunft von Florian Silbereisen in der DSDS-Jury steht.

DSDS: Silbereisen bald nicht mehr in der Jury

Nach dem Skandal-Video von Xavier Naidoo reagierte RTL prompt und schmiss den Sänger aus der DSDS-Jury. Schnell fand der Sender Ersatz: Florian Silbereisen übernahm den freigewordenen Platz an der Seite von Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechti.

Doch das Projekt DSDS ist für den Schlagersänger schon bald wieder beendet. Auf Instagram fragte ein Fan Dieter Bohlen: „Wird am kommenden Samstag der Florian Silbereisen wieder in der Jury Platz nehmen oder kommt ein anderer?“ Bohlens Antwort: „Wieder Flori“.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Sein nächster Turn wird an Ostern stattfinden

Florian Silbereisen war zehn Jahre lang mit Helene Fischer zusammen

Wer wird neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury sitzen? Foto: imago images

In der nächsten Staffel von DSDS müssen die Anhänger dann aber wieder auf Florian Silbereisen verzichten. Bohlen verriet auf Nachfrage eines Fans: „Nein, Flori macht seine Sendung wieder“.

Es bleibt also bei einem kurzen Gastbesuch in der DSDS-Jury, ab nächstem Jahr wird das Team um Dieter Bohlen also wieder einen Neuzugang begrüßen. Wer das sein könnte, steht noch nicht fest.