DSDS: Intime Liebesbeichte – plötzlich wird Dieter Bohlen ganz hellhörig

Diese DSDS-Kandidatin hat ein süßes Geheimnis. Die dritte Castingfolge steht an und auch diesmal gibt es für die RTL-Jury um Dieter Bohlen und Co. einiges auf die Ohren. Kristina Shloma (22) will es wissen – und liefert gleich noch eine Hammer-Story.

Kristina wurde in Kasachstan geboren und ist mit nur einem Jahr nach Deutschland gekommen. Mit dem Song „Nobody Knows“ von Pink will die DSDS-Kandidatin vor allem eins: „Ich hoffe, dass ich die Jury mit meiner guten Laune anstecken kann!“

Doch was sie bei RTL obendrein zu sagen hat, überrascht selbst Poptitan Dieter Bohlen.

DSDS: Als eine Kandidatin DAS verrät, ist Dieter Bohlen verblüfft

Denn Kristina umgibt eine süße Liebesstory wie sie im Buche steht. Die 22-Jährige lernte im Alter von elf Jahren ihren jetzigen Mann kennen. Er wohnte in der Nachbarschaft ihrer Oma. Mit 13 wurden sie ein Paar, mit 18 folgte die Hochzeit.

Kristina Shloma aus Eggenfelden. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Erst durch die Liebesbeziehung hat die DSDS-Kandidatin auch wieder die Liebe zur Musik entdeckt.

Die Frage ist nur: Hat es sich für Kristina gelohnt? „Ich habe mit der Musik die Möglichkeit, meine Einzigartigkeit zu präsentieren.“ Ob Dieter Bohlen das wohl auch so sieht?

Kristina ist bereits verheiratet. Sie lernte ihren Mann mit elf Jahren kennen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

