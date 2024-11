Christian Jährig: Nach „DSDS“ hagelt es bittere Vorwürfe – „War geplant“

Christian Jährig (30) hat sich in die Herzen der Zuschauer gesungen – zumindest in die der Jury! Der neue „DSDS“-Gewinner steht fest, doch die Freude über seinen Sieg wird von Vorwürfen überschattet. Wochenlang suchten Dieter Bohlen, Beatrice Egli, Loredana und Pietro Lombardi nach dem besten Sänger – und Christian überzeugte mit seiner einzigartigen Stimme!

Dieses Jahr war das „DSDS“-Finale eine reine Männersache, was Beatrice Egli kritisch hinterfragte. Doch beim Blick auf die Voting-Ergebnisse war die Entscheidung klar: Mit satten 75,61 Prozent holte sich der Mann aus Reichertshofen den Sieg. Seine Mitstreiter Philip Matas, Nissim Mizrahi und Tom Mc Conner hatten kaum eine Chance.

„DSDS“: War alles geplant?

Christian Jährigs außergewöhnlich hohe Stimme, die er dem Umstand verdankt, nie in den Stimmbruch gekommen zu sein, machte ihn schon als Kind zum Mobbing-Opfer. Jetzt könnte genau diese Stimme der Startschuss für eine große Karriere sein. „Ich kann das gar nicht in Worten beschreiben… Das sprengt alle meine Dimensionen! Ich glaub’, ich brauch’ da wirklich jetzt ein paar Tage Zeit, um das wirklich jetzt zu verarbeiten“, sagte er überwältigt im Interview mit RTL.

Doch nicht alle sind begeistert. Im Netz kursieren Vorwürfe, der Sieg sei von Anfang an geplant gewesen. „Ich gönne es ihm, aber da kann mir einer sagen, was er will. Das war von Anfang an geplant“, schreibt ein Fan auf Instagram. Auch der Einfluss von Dieter Bohlen wird kritisch beäugt. Das Ganze war doch schon wieder geplant…sorry, aber der Finalsong von Philip war absichtlich nix für ihn…der ‚Chef‘ hatte seinen Liebling schon lange ausgesucht“, behauptet ein anderer Kommentator.

Trotz der Kritik gibt es viele, die Christians Sieg feiern. „So eine geile Staffel mit so einem Ausnahmetalent als verdienten Sieger“, lauten positive Stimmen. „Absolut verdienter Sieger, hoffentlich geht er seinen Weg! Mit Abstand der beste Sänger gewesen“, lautet das Fazit eines weiteren Fans.