DSDS (RTL): Als diese 18-Jährige auftaucht, lässt Dieter Bohlen die Bombe platzen

Tränen, Freude, peinliche Momente, witzige Jury-Sprüche: DSDS geht wieder los. Und natürlich wieder mit dabei: Dieter Bohlen. Bereits zum 17. Mal sitzt der Poptitan hinter dem berühmten RTL-Jurypult.

Und gleich in der ersten Casting-Folge hat er eine krasse Idee.

Bei DSDS wird Dieter Bohlen offenbar immer waghalsiger. Zumindest will der 65-jährige Instagram-Star einen seiner Kollegen zu einer abenteuerlichen Aktion überreden. Die Rede ist von keinem Geringeren als Pietro Lombardi.

---------------------

Die DSDS-Jury 2020:

Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Xavier Naidoo

Oana Nechiti

---------------------

DSDS-Casting (RTL): Als diese 18-Jährige auftaucht, lässt Dieter Bohlen die Bombe platzen

Als die 18-jährige Júlia Kramárová aus Wien vor die DSDS-Jury tritt, kann Dieter Bohlen nicht an sich halten. Aber von vorne:

Júlia Kramárová Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Júlia stammt aus der Slowakei, wohnt erst seit zwei Monaten in der österreichischen Hauptstadt. Seit fünf Jahren singt sie leidenschaftlich gerne, spielt auch Klavier und liebt Fitness.

+++ Dschungelcamp: RTL plant krasse Änderung – große Sorge um die Kandidaten +++

Rebecca zeigt Pietro, wie ein Spagat geht. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Da kommt Dieter Bohlen plötzlich ein Blitzgedanke: „Wenn die gut singt, muss Pietro in den See springen.“ Will der DSDS-Juror wirklich Pietro von Kopf bis Fuß nass und im 14 Grad kalten Forggensee sehen?

---------------------

Mehr Themen:

+++ Dieter Bohlen: Unglaubliches Geständnis über Mariah Carey: „Da ging mir...“ +++

+++ RTL: Hammer! Wieder schmeißt eine Kult-Moderatorin hin – doch dafür kommt... +++

+++ Dieter Bohlen: Schockierendes Geständnis über Sylvie Meis – „Ich kann...“ +++

---------------------

Die Antwort kann jetzt wohl nur noch Júlia liefern. Den spannenden Auftritt siehst du am Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL.

Kandidatin zeigt Pietro Lombardi, wie es geht

Rebecca Miess Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Und noch eine Kandidatin sorgt für Gesprächsstoff. Rebecca Miess aus Düsseldorf. Die 21-Jährige war in jüngeren Jahren Kunstturnerin, kann immer noch hervorragend Spagat und will tatsächlich Pietro Lombardi zeigen, wie das geht.

Erst der See, dann die Verbiegungsaktion: Pietro Lombardi hat in dieser DSDS-Staffel ja einiges auf sich zu nehmen.

-----------------

Das ist Dieter Bohlen:

1954 in Berne geboren

In den 70er Jahren beginnt Dieter Bohlen seine Karriere als Musiker und Komponist

1984 erste Hits mit "Modern Talking"

2002 erstmals Juror bei DSDS - inzwischen ist Bohlen das Gesicht der Sendung

-----------------

Und noch eine Sache soll er laut Dieter Bohlen machen. Was sich der Chefjuror für den Sänger vorstellt, erfährst du hier >>>