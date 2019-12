DSDS-Casting 2020: Als DIESE Kandidatin loslegt, verlässt Dieter Bohlen den Saal

Jetzt ist es endlich offiziell: Am 4. Januar 2020 startet die neue DSDS-Staffel. Neue Kandidaten, alte Jurygesichter. Denn Dieter Bohlen hat nach erfolgreicher Vorstaffel wieder seine Kollegen Pietro Lombardi, Xavier Naidoo und Oana Nechiti mit ins Juryboot geholt.

Doch das neue DSDS-Jahr fängt schon gut an.

Dieter Bohlen hat ja schon so einiges an verrückten Kandidaten in der RTL-Sendung gesehen, doch gleich in der zweiten Casting-Sendung eskaliert die Situation.

DSDS-Casting: Als DIESE Kandidatin loslegt, verlässt Dieter Bohlen den Saal

Carina Hollert aus Plön mit Jurymitglied Pietro Lombardi. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Zumindest fast. Denn als Stripperin Carina Juror Pietro Lombardi plötzlich antanzt, reicht es nicht nur dem Sänger. „Mama wenn du das siehst, sorry!“ Nein, auch Dieter Bohlen hat die Nase gestrichen voll – und verlässt kurzerhand den Saal.

Dieter Bohlen hat Liebespläne für Pietro Lombardi

DSDS: Die Jury (v.l.) Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Dabei soll das neue DSDS-Jahr doch auch gleichzeitig eine neue Liebe für Pietro bereithalten. Zumindest, wenn es nach Dieter Bohlen geht. Der will seinen Single-Kollegen nämlich verkuppeln.

Am liebsten mit einer Kandidatin, nachdem es zuletzt mit „Love Island“-Star Melissa doch nicht mit einer Beziehung geklappt hat.

Dieter Bohlen: Gehen seine Pläne auf?

Und die Pläne des Poptitans scheinen aufzugehen. Eine junge Sängerin hinterlässt Pietro glatt ihre Telefonnummer. Ob er die wohl in sein Handy einspeichert?

Das erfährst du ab dem 4. Januar 2020 immer samstags und dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL. Oder bei TVNOW.

DSDS-Castingstädte 2020

Die DSDS-Castings fanden diesmal übrigens hier statt:

in Ludwigs Festspielhaus in Füssen mit Blick auf das weltberühmte Schloss Neuschwanstein

in Königwinter bei Bonn auf dem Drachenfels

im Hanse Gate Hamburg an der Elbe

Insgesamt gibt es zwölf DSDS-Castingsendungen, bevor es ans Eingemachte, den Recalls geht.