DSDS-Jurorin Isi Glück vergibt Trostpreise an Casting-Teilnehmer

Die Suche nach Deutschlands neuem Superstar geht wieder los. Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido freuen sich auf spannende Gesangstalente bei DSDS. In der Vergangenheit konnten bereits hunderte Kandidaten mit ihrer Performance überzeugen.

Doch nicht jeder liefert eine beeindruckende Stimme ab. Die DSDS-Jury sucht gezielt nach Kandidaten, die das Potenzial haben, Deutschlands neuer Superstar zu werden. Für diejenigen, die es nicht in die nächste Runde schaffen, hat Isi Glück sich etwas Besonderes ausgedacht.

DSDs-Jurorin Isi Glück sorgt für Trost

Isi Glück ist zum ersten Mal Teil der DSDS-Jury. Zusammen mit Bushido erlebt sie Dieter Bohlens strenge, aber ehrliche Art. Im Interview mit RTL verrät sie: „Ich weiß ja, der Dieter, der gibt auch manchmal ein echt hartes Urteil.“ Manche Teilnehmer nehmen die Kritik schnell mal sehr persönlich.

Wettkämpfe verlangen Härte, doch Isi zeigt Mitgefühl. Sie erfindet einen „Trostpreis-Korb“ für Kandidaten, die knapp scheitern. Darin finden sich zum Beispiel Armbänder mit aufbauenden Sprüchen. RTL-VIP-Expertin Steffi Brungs durfte schon einen Blick hineinwerfen und findet die Idee herzlich und motivierend.

DSDS beweist erneut, dass Talent und Persönlichkeit gleichermaßen zählen. Die Jury freut sich auf weitere spannende und emotionale Momente in der neuen Staffel, die 2026 ausgestrahlt wird. Wer gewinnt das Rennen um den begehrten Superstar-Titel?

