DSDS: Pietro macht in Liveshow eindeutige Geste – dann meldet sich seine Verlobte

Es ist die zweite Liveshow der Jubiläumsstaffel von DSDS und gleichzeitig das Halbfinale am Samstagabend (8. April) auf RTL. Acht aufstrebende Künstlerinnen und Künstler wollen es ins Finale schaffen und das Publikum von sich überzeugen. Bis zu den Liveshows war es noch die Jury, die über das Schicksal der Teilnehmer entscheiden musste. Jetzt sind es die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die wählen.

Eine, die auch über den Fernseher die Show verfolgt, ist Laura Maria, Pietro Lombardis Verlobte. Die beiden haben vor kurzem Nachwuchs bekommen, und während der Sänger am Samstag im Studio sitzt, kümmert sich Laura um den gemeinsamen Sohn Leano. Natürlich lässt sie es sich aber nicht nehmen, trotzdem DSDS live mitzuverfolgen. Doch dann sorgt Pietro mit einer kleinen Geste für Skepsis bei ihr.

DSDS-Juror Pietro sorgt mit kleiner Geste für Aufsehen

Noch bevor die Teilnehmenden ihre großen Auftritte haben, begrüßt RTL-Moderatorin Laura Wontorra zunächst erst einmal die Jury. Dieter Bohlen, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Leony sind 2023 als Experten dabei. Und während die Damen in der Runde mit edler Klamotte glänzen, läuft Pietro mit Jacke und Kappe auf.

Während Wontorra spricht, geht der Sänger lässig die Stufen zum Studio hinunter – und schickt einen Luftkuss ins Publikum. Anschließend zeigt er in die Menge.

Pietros Verlobte meldet sich nach DSDS-Auftritt

Wohin, oder besser gesagt, auf wen sein Finger gezeigt hat, wird nicht klar. In ihrer Instagram-Story reagiert seine Verlobte prompt auf die Szene. Sie hat den Moment mitgefilmt und anschließend veröffentlicht. Dazu schreibt sie: „Ich bin nicht da, also an wen hast du den Kuss geschickt?“

Es ist eine Frage, die Pietro wohl nur im Anschluss selbst beantworten kann. Gut möglich aber, dass er auf seine Eltern und die von Laura gezeigt hat. Die junge Mutter hatte zuvor erzählt, dass sie zwar zu Hause geblieben ist, der Rest der Familie aber zum Studio gefahren sei.

RTL zeigt DSDS samstags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.