DSDS: Dieter Bohlen bringt Kandidaten mit Aufgabe zur Verzweiflung – „Was ist das für eine Scheiße?“

Langsam aber sicher geht es bei DSDS in Richtung Live-Shows. Der Auslands-Recall in Thailand fordert den Sängern und Sängerinnen nochmal einiges ab, damit sie beweisen können, dass sie in die Top 10 gehören. Dabei müssen sie sich am Samstagabend (11. März 2023) nicht nur gesanglichen Herausforderungen stellen.

In den vergangenen Wochen kam es unter den Kandidaten hier und da mal zu brenzligen Situationen. Streitigkeiten über die Verteilung der Betten oder Antipathien gegen andere DSDS-Teilnehmer lagen dabei an der Tagesordnung. Prompt kommt da Chef-Juror Dieter Bohlen um die Ecke und schüttet nochmal ordentlich Öl ins Feuer.

Der Job der DSDS-Jury besteht ja bekanntlich nicht nur darin, die Sänger und Sängerinnen zu bewerten, sondern auch zu entscheiden, wer die Show verlassen muss. Doch Dieter Bohlen dachte sich plötzlich: „Wieso den Spieß nicht mal umdrehen?“ Er hat eine ganz besondere Aufgabe für die Kandidaten.

„Wir wollen auch mal, dass ihr ein Gefühl von einem Juror bekommt. Ihr sollt jetzt nämlich sagen, wen ihr von euch rausschmeißen würdet“, sagt Dieter Bohlen zu den Teilnehmern. Diese stehen sichtlich unter Schock und gucken sich entgeistert an. Im Interview regen sich die Kandidaten dann einer nach dem anderen auf.

Begeisterung sieht anders aus. „Was ist das denn für eine Scheiße?“, fragt Kandidat Isa, der letztendlich auch rausfliegen soll. Und auch findet diese Aufgabe alles andere als toll: „Als wären wir nicht schon gestresst genug, gibt es nochmal ne Portion Extra-Stress.“ Letztendlich nennen die Teilnehmer dann die Person, die es in ihren Augen am wenigstens verdient haben, weiterzukommen. Da ist Stress vorprogrammiert.

