DSDS: Petro Lombardi und Katja Krasavice ziehen Konsequenzen

Krisenstimmung bei DSDS? Nach dem Eklat zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice kommt es jetzt besonders dicke für die Jury. Wie ein Insider ausgeplaudert hat, soll ein Teil von ihnen nach nur einem Tag fluchtartig das Hotel in Thailand verlassen haben. Dieter Bohlen gehört allerdings nicht dazu.

Während der Dreharbeiten zum DSDS-Recall sei es zu mehreren unangenehmen Zwischenfällen gekommen, die Leony, Katja und Pietro nicht länger dulden. „Sie wollten schnell wieder weg!“, heißt es. Dieter Bohlen hingegen könnte es nicht besser ergehen.

Keine Privatsphäre! DSDS-Jury bricht Aufenthalt in Luxus-Hotel ab

Die finale DSDS-Staffel hat im Jahr 2023 bereits für einige Skandale gesorgt. Von Dieter Bohlens Sexismus-Skandal bis zu seiner Fehde mit Jury-Kollegin Katja Krasavice: Für das große Finale der Castingshow-Geschichte lässt sich RTL offensichtlich nicht lumpen. Nun kommen weitere Details ans Licht, die deutlich machen, dass nicht jeder Juror die gleichen Privilegien genießt.

Wie ein Informant gegenüber „Bild“ berichtet, sollen Leony, Katja Krasavice und Pietro Lombardi nach nur einem Tag ihren Aufenthalt in einem Luxus-Resort in Thailand abgebrochen haben. Der Grund: fehlende Privatsphäre. Außerdem seien die drei Musiker „mit dem Zustand des Resorts nicht zufrieden“ gewesen. Insbesondere Bauarbeiten an den Apartments sollen die DSDS-Stars gestört haben. „Da renovierten Hotel-Mitarbeiter munter die Häuser oder fuhren mit Schubkarren durch die Gärten ihrer Unterkünfte. Daher wollten sie schnell wieder weg!“, erklärt der Insider.

Dieter Bohlen wird in anderem Hotel als seine DSDS-Kollegen untergebracht

Angeblich seien die Stars in ein Luxushotel umgezogen. In diesem wohnt auch schon Jury-Chef Dieter Bohlen. Der Poptitan hat demnach von Anfang in einem anderen Hotel gewohnt als seine DSDS-Kollegen. Laut „Bild“-Informationen soll Dieter seine Unterkünfte im Ausland stets selbst buchen und diese anschließend dem Sender in Rechnung stellen.

DSDS läuft samstags ab 20.15 Uhr bei RTL. Alle Folgen sind nach TV-Ausstrahlung in der Mediathek von RTL+ abrufbar.