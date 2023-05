DSDS-Juror Dieter Bohlen: Nach Lästerattacke schießt er zurück – „Rübergehen und die verprügeln“

Es wird einfach nicht ruhiger um Poptitan und DSDS-Urgestein Dieter Bohlen. Nach dem Jury-Zoff mit Kollegin Katja Krasavice folgt nun der nächste Eklat. Doch damit hat die Rapperin ausnahmsweise nichts zu tun. Es sind zwei Brüder, die in das Visier des 69-Jährigen geraten.

Dieter Bohlen ist ja für seine spitze Zunge bekannt. Vor allem bei DSDS hat er mit seinen flotten Sprüchen bereits für den ein oder anderen Aufreger gesorgt. Doch in den letzten Wochen und Monaten stellten sich immer mehr Promis aus diesem Grund gegen ihn. So auch Bill und Tom Kaulitz, die in aller Öffentlichkeit über den Poptitan ablästerten. Nun schießt der Poptitan zurück.

DSDS-Star Dieter Bohlen im Klinsch mit Kaulitz-Brüder

Schaut man zehn Jahre zurück, so schien alles noch ganz harmonisch zwischen den Zwillingen und Dieter Bohlen. Denn 2013 saßen Tom und Bill Kaulitz noch gemeinsam mit dem Poptitan an einem Tisch. Besser gesagt: an einem Jury-Pult. Doch von dieser Harmonie scheint heute nichts mehr übrig zu sein.

Denn kurz nach dem DSDS-Finale 2023 machten sich die Brüder in ihrem eigenen Podcast massiv über den 69-Jährigen lustig. Dort sagten sie beispielsweise: „Als ich diesen Auftritt gesehen habe, dachte ich nur, krass, wie man so schlecht Playback singen kann. Der weiß nicht mal, wie man eine Gitarre richtig hält. Dann treten die da alle live auf und singen, und er tritt mit ’nem Voll-Playback auf, als Juror! Und kann dann aber nicht mal richtig Playback singen.“ Harte Worte!

Dieter Bohlen schießt zurück

Aktuell ist Dieter Bohlen auf großer Tour. Ein Konzert nach dem anderen spielt der ehemalige „Modern Talking“-Star in den Hallen des Landes. In Köln kann er sich dann eine Spitze gegen die Tokio-Hotel-Stars nicht verkneifen. Beim Soundcheck rutscht es aus ihm heraus.

„Im Fernsehen ist immer Vollplayback. Tokio Hotel haben in ihrer gesamten Karriere noch nie was anderes gemacht“, behauptet der 69-Jährige. Und er legt noch einen drauf. Zu den Fans, die bereits vor Ort waren, sagt er prompt: „In der anderen Halle treten heute Tokio Hotel auf. Da könnt ihr mal rübergehen und die verprügeln.“ Puh, wenn das nicht nochmal Ärger gibt.

Auch zu den Streitigkeiten mit Katja Krasavice äußert sich Dieter Bohlen neulich öffentlich.