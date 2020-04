DSDS 2020: Fans geschockt – geht nach Silbereisen jetzt auch noch...

Muss DSDS nun etwa schon den dritten Abgang innerhalb von kürzester Zeit verkraften?

Nachdem Dieter Bohlen bereits den Abschied von Florian Silbereisen bekannt gegeben hatte und Xavier Naidoo gezwungenermaßen seinen Hut nehmen musste, deutet sich nach dem Ende von DSDS der nächste Abgang innerhalb der Jury an.

DSDS: Nächster Jury-Abgang?

Zumindest lässt ein Post bei Instagram die DSDS-Fans aufhorchen. Angefangen hatte alles mit einem Bild, das Dieter Bohlen auf der Socialmedia-Plattform teilte. Es zeigt den Poptitan mit erhobenen Daumen und einer Gratulation an Sieger Ramon. Dazu schrieb Bohlen: „Glückwunsch an Ramon!!!! Diese Nacht war wirklich schön. Danke euch allen fürs Mitfiebern.“

Steigt Oana Nechiti bei DSDS aus? Foto: imago images

So weit so normal. Doch direkt unter seinen Post kommentiert Oana Nechiti. Und zwar recht eindeutig. Die Profitänzerin brachte in dieser Staffel die nötige Kenntnis für Bewegung und Choreografie in die Jury. Ist damit nun Schluss?

-----------

Das ist Oana Nechiti:

Oana Andreea Nechiti wurde am 23. Februar 1988 in Timișoara, Rumänien geboren

Sie ist Tänzerin und Choreografin

Bekannt wurde sie als Profitänzerin bei Let's Dance

Zwei Jahre lang saß Oana zusammen mit Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der Jury von DSDS

Noch ist unklar, ob das auch in der kommenden Staffel so sein wird

-----------

Oana Nechiti mit eindeutigen Worten

Oana schrieb: „Es war sooo schön! Danke fürs Vertrauen und Danke für zwei wunderbare Jahre, in dem ich von dir sehr viel lernen konnte. Lieben Gruß an die Family.“

+++ DSDS: Wechsel in der Jury – Dieter Bohlen lässt Bombe platzen +++

Das klingt schon sehr nach Verabschiedung. Das finden auch die Fans:

Du warst eine Bereicherung. Das klingt hier wie eine Verabschiedung: Ich hoffe nicht, und dass wir dich nächste Staffel noch mal sehen werden.“

Hört sich echt an, wie eine Verabschiedung. Schade!“

Du warst wundervoll, ich bin ein großer Fan geworden. Habe DSDS dieses Jahr zum ersten Mal geschaut (Freundin hat mich gezwungen) und bin jetzt ein Fan von dir. Du warst eine echte Bereicherung für die Jury. Es wird nicht umsonst so oft gesagt, dass ihr dieses (und letztes) Jahr die beste Jury wart. Ich hoffe sehr, dass du nächstes Jahr wieder dabei bist!“

Das hört sich an wie eine Verabschiedung, was ich nicht hoffe, denn ich würde dich nächstes Jahr gerne wiedersehen!“

Von RTL gibt es bislang noch kein Statement zur neuen Jury.

Schlager-Sänger gewinnt DSDS

Bei DSDS hat sich wieder mal ein Schlager-Sänger durchgesetzt. Roman Roselly setzte sich im Finale gegen die starke Konkurrenz durch und überzeugte mit seinem Song "Eine Nacht" nicht nur die Jury, sondern auch die TV-Zuschauer. Ramon verdiente sein Geld vor der DSDS-Zeit als Zirkusartist - Gesangsunterricht hatte er aber nie, wie RTL verrät.

Derzeit arbeitet Ramon zusammen mit Dieter Bohlen an seinem ersten Album.