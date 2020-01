DSDS: Heikle Szene bei den Castings – Kandidat greift Pietro Lombardi an

Eigentlich sollen die Kandidaten bei DSDS ja singen. Wenn man dem Vorschauvideo auf die neue Folge am Glauben schenken mag, ist das am Dienstag ein wenig anders.

Das zeigt nämlich eine Szene, in dem Kandidat Hasan Berkan Büyülü im gestreiften Shirt und dunkler Sonnenbrille Pietro Lombardi zunächst als „kleinen Wi***er“ bezeichnet, ihn dann fragt, ob er seine Mutter beleidigt habe, und dann mit einem Tritt aus der Drehung in Richtung des DSDS-Jurors tritt.

DSDS: Pietro Lombardi wird angegriffen

Ob er ihn trifft und was der Hintergrund der Tritt-Attacke ist, wird in dem kurzen Video nicht klar. Das dürfte dann am Dienstagabend geklärt werden.

DSDS: Kandidat Hasan Berkan Büyülü greift Pietro Lombardi an. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Hoffen wir es mal nicht. Schließlich muss Pietro Lombardi schon genug ertragen, wie er zuletzt in einem Interview bei RTL erzählte. Demnach sei der DSDS-Juror und Sänger trotz seines riesigen Erfolges oft einsam.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Seit 2019 ist Pietro Lombardi zusammen mit Oana Nechiti, Xavier Naidoo und Dieter Bohlen Juror bei Deutschland sucht den Superstar

„Am Ende des Tages, wenn ich Zuhause die Tür aufmache, dann bin ich alleine. Ich bin einsam. Ich denke dann, 'Krass alter, jeder denkt, der badet gerade in Gold', aber ich bin eigentlich einsam. Und dann bringt dir auch kein Geld was.“

Mittelpunkt seines Lebens sei sein kleiner Sohn Alessio, so Pietro weiter. „Mein Sohn ist verrückt nach Papa. Wir sehen uns zweimal die Woche den ganzen Tag. Da nehme ich auch keine Jobs an. Gar nichts.“