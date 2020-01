DSDS: Kandidat tritt vor die Jury – mit schlimmen Folgen für Pietro Lombardi

Bei DSDS hat die Jury schon einiges erlebt. Schiefe Töne, schräge Persönlichkeiten und eine kuriose Musikauswahl gehören für Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Xavier Naidoo und Oana Nechiti zum Tagesgeschäft. Ein Kandidat hat sich für DSDS etwas ganz Besonderes ausgedacht.

DSDS: Kandidat mit „ansteckenden“ Lied

Wie RTL.de berichtet, hat sich Kandidat Ragil für die Jury etwas einfallen lassen. Er kommt ursprünglich aus Indonesien und hat für seinen Auftritt in der Castingshow kurzerhand einen indonesischen Schlager ins Deutsche übersetzt. Den performt er voller Leidenschaft für die Jury. Der Text irritiert jedoch.

Bei DSDS sing Ragil: „Ich bin erkältet". Aber was soll das bedeuten? Foto: TVNOW Stefan Gregorowius

„Ich bin erkältet, ich bin erkältet, ich bin erkältet, weil ich dich so liebe“, singt Ragil. Aber was soll das heißen? Ragil erklärt, dass man in Indonesien sagt, dass man erkältet ist, wenn man Herzschmerz hat. DSDS-Gewinner Pietro Lombardi lässt sich von dem Lied anstecken und gesteht am Ende: „Ich bin auch erkältet, schon sehr lange.“

Pietro Lombardi gesteht eine Liebesflaute

Spielt er da etwa auf seine lange Zeit als Single an? Immerhin lief es in Sachen Liebe für Pietro Lombardi seit der Trennung von Sarah Lombardi nicht gerade gut. Aber wie kommt der ungewöhnliche Auftritt bei der Jury an? Auf RTL.de sagt Oana Nechiti zumindest, dass sie den Text nicht richtig versteht.

Ob Ragil weiterkommt, kannst du am Samstagabend um 20.15 Uhr bei RTL sehen. Außerdem vergibt Pietro Lombardi seine goldene CD. (lmd)