Dschungelcamp: Zuschauer dürfen Brüste DIESER Kandidatin nicht sehen – wegen ihres Tattoos

Es ist die Gretchen-Frage im Dschungelcamp: Nacktduschen: Ja oder Nein? Eine Kandidatin der neuen Staffel hat diese Frage schon vor ihrem Einzug klar beantwortet. Lediglich die Begründung wirft Fragen auf.

So verriet Ex-DSDS-Sternchen Toni Trips gegenüber Dschungelcamp-Sender RTL, dass sie ihre Brüste auf gar keinen Fall der Öffentlichkeit preisgeben wolle. Der Grund: „Deutschland ist leider noch nicht bereit für so was“, so Toni Trips ganz geheimnisumwittert.

Dschungelcamp: Deutschland ist nicht bereit für Tonis Brüste

Dschungelcamp: Toni Trips hat Spinnennetze auf ihren Brüsten. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Wir klären auf: Warum will Toni Trips ihre Brüste nicht zeigen? Die 22-Jährige hat sich Tattoos auf ihre Oberweite stechen lassen. „Ich habe kein Problem mit meinen Brüsten, aber ich weiß nicht, wie es mit den Tattoos darauf aussieht“, so Trips. Und weiter: „Ich habe Spinnennetze auf meinen Brüsten. Es sieht nackt aus, als wenn ich einen BH hätte. Deutschland ist dafür zu solide und steif, deswegen werde ich meine Brüste im TV nicht zeigen.“

Dschungelcamp 2020: Das sind Kandidaten

Anastasiya Avilova (Playboy-Model)

Claudia Norberg (Ex vom Wendler)

Daniela Büchner (Witwe von Jens Büchner)

Elena Miras (Datingshow-Star)

Günther Krause (Ex-Politiker)

Marco Cerullo („Krass Schule“-Legende)

Markus Reinecke (Händler bei „Die Superhändler“)

Prince Damien (Ex-DSDS-Star)

Raúl Richter (Ex GZSZ-Star)

Sonja Kirchberger (Schauspielerin)

Sven Ottke (Ex-Boxer)

Toni Trips (War auch mal bei DSDS)

Die Idee für die Spinnen-Brüste kam ihr beim Pornogucken, so Trips. „Meine Lieblingspornodarstellerin Bonnie Rotten hat die gleichen Tattoos. Ich gucke halt ab und zu gerne mal Pornos. Ich sehe zwar aus wie ein Mädchen, handele und denke aber wie ein Typ. Deswegen habe ich auch viele männliche Freunde, in deren Gesellschaft fühle ich mich wohler.“

Naja, Männer hat sie im Dschungelcamp ja zu genüge.