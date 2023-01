„Dschungelcamp“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Geldrausschmiss“

Der Streit ums Essen reißt auch nach fünf Tagen „Dschungelcamp“ noch nicht ab. Hauptakteurin ist dabei meistens Quengel-Camperin Tessa Bergmeier, die als bekennende Veganerin kurioserweise mit der veganen Dschungel-Kost nichts anfangen kann.

Doch jetzt darf das „Dschungelcamp“-Model beweisen, das es auch ordentlich reinhauen kann: Tessa ist in der nächsten Dschungelprüfung zusammen mit den Läster-Schwestern Claudia Effenberg und Verena Kerth. Und in der geht es wahrhaftig ums Essen.

Einige RTL-Zuschauer sind deswegen allerdings empört.

„Dschungelcamp“: Zuschauer sauer – „Geldrausschmiss“

Tessa hat schließlich unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie – auch nicht für das Team – irgendetwas isst, was mit Tieren zu tun hat. Daran werden auch Claudia und Verena als Begleitung nichts ändern können.

Für einige Zuschauer eine absolute Fehlenzscheidung, Tessa Bergmeier in die Dschungelprüfung zu schicken. Im Netz tummeln sich deswegen viele Kommentare. Bei Instagram schreiben Fans zum Beispiel:

„Tessa wird alles verweigern, Claudia macht ja ’nichts mit Ekel‘ und Verena hat nur eine große Klappe und wird wohl auch kaum was durchziehen. Hoffe, durch diese Prüfung werden die Zuschauer endgültig sehen, wie überflüssig Claudia und Verena sind.“

„Wer ruft für Tessa an, wenn es um eine Essensprüfung geht? Die wird sowieso nichts davon probieren. Geldrausschmiss.“

„Mit Ansage, Tessa wird morgen nichts essen.“

„Ihr Sadisten schickt Tessa in die Essensprüfung und noch schlimmer… ihr schickt Leute mit rein, die Tessa ertragen müssen.“

„Also Sterne von Tessa darf man nicht erwarten“

Immerhin gibt es auch Fans, die sich schon auf die Dreierkombi in der Essensprüfung freuen. So schreibt jemand: „Sensationelle Kombination“. Ein anderer: „Die Münchner Schickeria in einer Essensprüfung. Besser hätte es echt nicht passen können. Manchmal gehen Wünsche eben doch in Erfüllung.“

Spätestens am Mittwochabend wird sich zeigen, ob Tessa Bergmeier sich vielleicht doch noch zum Essen überwinden kann.