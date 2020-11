Dschungelcamp: Polizei ermittelt in Wales – DAS wird den Machern vorgeworfen

Das diesjährige „Dschungelcamp“ steht einfach unter keinem guten Stern. Zunächst verhinderte Corona, dass die Show wie gewohnt in Australien stattfinden könne. Dann beschlossen die Macher aus Großbritannien und Deutschland, die sich traditionell das Set teilen, dass das „Dschungelcamp“ auf einer Burganlage in Wales stattfinden solle.

Während die Briten diese Idee in die Tat umsetzten, zogen die deutschen „Dschungelcamp“-Macher zurück, entschieden sich für eine sogenannte „Dschungelshow“. Die Briten jedoch starteten ihr „Dschungelcamp“ auf Gwrych Castle.

Dschungelcamp: Waliser in Angst vor ausländischen Tierarten

Doch auch in Nord-Wales sollte nicht alles gut gehen. Zunächst starb eine Frau auf der Straße direkt vor dem Schloss und nun ermittelt auch noch die Polizei gegen die Produktion. Der Vorwurf: Nicht einheimische Tierarten seien während der Dreharbeiten in die walisische Flora geflüchtet.

Sind Kakerlaken aus dem Dschungelcamp ausgebrochen? Foto: imago images / Manngold

Wie der britische „Guardian“ berichtet, hätten sich Anwohner beschwert, dass Kakerlaken, Maden, Spinnen und Würmer aus der Show ausgebrochen seien sollen.

Das sind die deutschen „Dschungelcamp“-Sieger:

Costa Cordalis (2004)

Désirée Nick (2004)

Ross Antony (2008)

Ingrid van Bergen (2009)

Peer Kusmagk (2011)

Brigitte Nielsen (2012)

Joey Heindle (2013)

Melanie Müller (2014)

Maren Gilzer (2015)

Menderes Bagci (2016)

Marc Terenzi (2017)

Jenny Frankhauser (2018)

Evelyn Burdecki (2019)

Prince Damien (2020)

Dschungelcamp: Naturforscher beschwert sich über die Show

So hatte sich bereits ein bekannter britischer Naturforscher über die Show beschwert. So sagte Iolo Williams: „Ich bin nicht sicher, welche Arten sie freigeben, aber ich kann Ihnen sagen, dass sie nicht heimisch sind. Wir haben diese Kakerlaken hier in Großbritannien nicht und wir haben sie bestimmt nicht in Nordwales.“

Ob die Tiere wirklich ausgebrochen sind, soll nun die Polizei ermitteln.