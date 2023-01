„Dschungelcamp“: Verena Kerth packt nach Auszug aus – ER war eine „komplett andere Person“

Als ihr Name verkündet wurde, gab es vor allem eins: ungläubige Gesichter. Verena Kerth wurde in der ersten Exit-„Dschungelcamp“-Ausgabe 2023 als Erste von den Zuschauern rausgewählt.

Wir sprachen mit der 41-Jährigen nach dem Auszug über die Zeit im Camp, wie sie die Woche ohne Sex ausgehalten hat und wer im „Dschungelcamp“ plötzlich zu einer ganz anderen Person wurde.

Wie geht es dir? Du wirktest gestern total geschockt über die Entscheidung. Warum hast du damit nicht gerechnet?

Verena: Ich war tatsächlich geschockt. Ich war nicht die Einzige. Claudia auch. Wir waren teilweise vor den Kopf gestoßen, wir dachten, jetzt muss ich in die Prüfung gehen. Dass ich das Camp verlasse, dachte ich jetzt nicht. Allerdings kenne ich mich auch nicht so gut aus mit solchen Fernsehformaten, ich habe noch nie bei Ähnlichem mitgemacht. Für mich war es die Königsklasse: wenn, dann das Dschungelcamp. Und auch vor dem romantischen Hintergrund, einmal die Königin von Marc zu werden. Hat nicht sollen sein. Ich dachte immer, die Erste ist die Beste, muss aber auch nicht sein, dass die Erste die Unglücklichste ist.

Was glaubst du, woran lag es wohl, dass du rausgewählt wurdest?

Ich muss erst mal selbst gucken. Ich sitze gerade in einem schwarzen Versace-Mantel im Versace-Hotel, bin gerade hier angekommen, habe eine Pizza Margherita gegessen, trinke meinen ersten Kaffee nach den Tagen. Ich habe noch nichts gesehen, ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Die Leute, denen ich begegnet bin, konnten es mir auch nicht erklären und waren eher geschockt. Aber es ist ein Spiel. Ich freue mich, dass ich dabei gewesen bin und diese Wahnsinns-Erfahrung gemacht habe und werde es sicher nicht vergessen. Ich bin aber auch nicht wehmütig, einer muss immer der Erste sein und ich hatte tolle Gespräche, tolle Erfahrungen, ich habe neue Leute kennengelernt. Es war eine krasse Zeit.

Was glaubst du, welche Rolle du im Camp bei den Zuschauern eingenommen hast?

Das kann ich wirklich nicht einschätzen, weil ich nicht so Expertin bin, es waren ja einige Leute drin, die einige Sendungen schon gemacht haben in dieser Format-Ähnlichkeit, wie eine Djamila, die großer Dschungelcamp-Fan ist, immer schon da rein wollte von Staffel 1 an. Ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, welche Rolle ich darstelle, weil ich einfach ich selbst war und genau diese Rolle von mir übernommen habe.

Gab es einen Moment im Camp, wo du deine Teilnahme bereut hast?

Nö, den gab es tatsächlich nicht. Natürlich hatte man oft Hunger, ich bin total verfressen. Ich habe davor keine Diät gemacht. Meine Prinzessin Olivia Jones hat mir geraten: ‘Mach ja keine Diät. Du brauchst die Kraft, du musst dir was anfressen, du wirst so viel abnehmen.‘ Ich hatte wahnsinnig viel Hunger, war natürlich müde. Es war teilweise wirklich regnerisch, wir hatten schlechtes Wetter. Es war kalt, wir hatten Nachtwache, wir haben wenig geschlafen. Ich habe in der Hängematte geschlafen, auf dem Boden, es kamen Frösche durch den Regen, es war ständig was los im Camp. Wenn Djamila kein Frosch auf dem Bauch hatte, dann hatte Cosimo den auf dem Kopf sitzen und hat in der Nacht angefangen zu schreien. Also es war großes Kino geboten. Ich brauche keinen Fernseher mehr.

Wie viel hast du denn letztendlich abgenommen?

Das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich natürlich schon bei Dr. Bob war, der sich erkundigt hat, ob bei mir alles ok ist und diverse Tests gemacht hat. Es ist nicht so, dass wir aus dem Dschungel gehen und uns selbst überlassen sind. Es wurde sich großartig um mich gekümmert. Vielen Dank dafür! Und Dr. Bob hat mich auf die Waage gestellt. Es sind drei Kilo. Das ist nicht viel. Dafür, dass ich mein Höchstgewicht hatte, mit dem ich reingegangen bin, ist es jetzt schon annähernd an der 2023-Figur.

Verena Kerth war das erste Mal in einem Realityformat wie das Dschungelcamp. Foto: RTL

Lucas Cordalis war ja zwischenzeitlich auf Sex-Entzug. Hast du das auch bei dir so empfunden?

Das habe ich nicht mitbekommen, dass er auf Sex-Entzug ist. Das hätte mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht interessiert. Ich bin froh, dass wahrscheinlich in der Zwischenzeit Holz geholt habe oder Geschirr gespült habe oder unter dem Wasserfall stand. Ich habe nur gemerkt, dass er am Anfang wirklich sehr ruhig war und geschlafen hat. Deswegen haben wir auch viele Regelverstöße gehabt – also nicht nur wegen ihm –, weil es einfach sehr anstrengend am Anfang ist. Du wirst in diese Welt geschoben und du hast auf einmal nichts mehr, du bist komplett abgeschottet und er war sehr ruhig und in den letzten zwei Tagen wurde er irgendwie eine komplett andere Person. Er hat dreckige Witze erzählt. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ich weiß nicht genau, ob er der ruhige Lucas ist oder was da genau dahintersteckt.

Um noch mal auf den Sex zurückzukommen. Du hast das jetzt nicht so empfunden bei dir mit dem Sex-Entzug?

Möchtest du einen Sex-Talk mit mir führen? Ich habe komplett andere Gefühle, glaube ich, als Lucas.

Tessa hat ja selbst offengelegt, dass sie eine bipolare Störung hat. Inwiefern habt ihr das im Camp mitbekommen?

Ich habe mich im Vorfeld über keinen der Kandidaten informiert. Ich wusste das von Tessa nicht. Ich weiß auch nichts über andere Kandidaten, außer die, die ich persönlich kenne, wie Claudia Effenberg oder Papis Loveday. Klar hat man das gemerkt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das draußen angekommen ist oder was gezeigt wurde. Aber Tessa ist ein absolut liebenswürdiges Mädchen, zuckersüß, hilfsbereit, empathisch, clever, schnell – aber auf der anderen Seite ist sie wirklich auch sehr ambivalent. Wenn du die falsche Tessa triffst, dann ist es eine absolute Furie. Von Brüllen auf 1000, sie mischt sich in Gespräche ein, gibt ihren Senf dazu und rastet teilweise richtig aus. Zwei Persönlichkeiten. Die eine Tessa mag ich sehr gerne.

Du hast im Camp ja zu verstehen gegeben, dass du dir einen Heiratsantrag wünschst. Hast du und Marc seit dem Auszug schon darüber gesprochen?

Ich hätte sehr gerne mit Marc gesprochen, aber ich kann dir genau sagen, wie das ganze abgelaufen ist: Ich war bei Dr. Bob, nachdem ich rausgekommen bin, dann habe ich Marc kurz gesehen, dann ahbe ich eine Pizza Margherita gegessen, jetzt gerade sitze ich im Bademantel vor dem ersten Brownie und Kaffee und führe ein Interview. Ich hatte noch keine Zeit.

Was für einen Ring würdest du dir denn wünschen?

Alle meine Vorstellungen, die ich Hochzeits-technisch habe, habe ich wirklich ausführlich im camp beschrieben. Weil ich da auch wirklich Zeit hatte, drüber nachzudenken. Weitere Gedanken und Wünsche gibt es nicht.

Wie sieht heute dein Tagesplan noch aus?

Ich werde gleich den Hörer auflegen und mich vermutlich mit Marc an den Tisch setzen und einfach mal in Ruhe unterhalten und dann zum ersten Mal nicht in einer Hängematte schlafen, sondern in einem Bett