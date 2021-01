„Dschungelcamp“: Traurige Jugendbeichte – jetzt spricht Xenia ganz offen

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

Bei RTL wird weiterhin um den Einzug in das „Dschungelcamp“ gekämpft!

Im Tiny House erzählt Prinzessin Xenia von Sachsen jetzt die schockierende und emotionale Geschichte ihrer Jugend. Mit dieser schwierigen Vergangenheit hätte im „Dschungelcamp“ wohl niemand gerechnet.

Dschungelcamp: Xenia berichtet von ihrer Leidensgeschichte

Als Filip Pavlovic seinen Mitbewohnerinnen im Tiny House die Frage stellt: „Was ist das Schlimmste, was ihr je in eurem Leben gemacht habt?“, hätte er wohl nicht erwartet, diese tieftraurige Geschichte zu hören.

Das sind die Teilnehmer der „Dschungelshow“:

Christina Dimitriou

Bea Fiedler

Frank Fussbroich

Mike Heiter

Lydia Kelovitz

Sam Dylan

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Zoe Saip

Oliver Sanne

Lars Tönsfeuerborn

Filip Pavlovic

Im Gespräch mit Djamila Rowe und Filip Pavlovic berichtet Xenia von ihrer Erkrankung. Foto: Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Dschungel-Konkurrentin Prinzessin Xenia von Sachsen hatte einen besonders schweren Start ins Leben. Die Sängerin und Schriftstellerin litt in ihrer Jugend an Knochenkrebs.

Bei RTL erzählt die 34-Jährige von ihrer Diagnose und ihrem Leidensweg. Der Tumor in ihrem Kopf sei entdeckt worden, als sie 10 Jahre alt war, so Xenia. Doch der Prinzessin von Sachsen konnte nicht gleich geholfen werden. Erst 11 Jahre nach der Diagnose traute sich das Helios Klinikum in Berlin-Buch, den Tumor zu operieren und Xenia von dem Krebs zu befreien.

Ihre gesamte Jugendzeit musste die Dschungel-Kandidatin mit dem Tumor leben. In dem Dorf, wo sie ausgewachsen ist, war das allen bekannt. Doch die Extrabehandlung, die sie dadurch erhielt, gefiel Xenia gar nicht: „Ich möchte nicht immer das Mädchen mit dem Tumor sein.“

Mittlerweile ist Xenia den Krebs losgeworden und hat die Krankheit überwunden. Doch eine ganz bestimmte Weisheit hat sie aus dieser schweren Zeit gewonnen. „Eine der Urängste des Menschen ist der Tod. Aber sobald man diese Angst abgelegt hat, ist man frei“, so die 34-Jährige.

