Dschungelcamp: Todesfall überschattet RTL-Sendung – er war seit der ersten Stunde dabei

Hinter den Kulissen des Dschungelcamps gab es einen Todesfall, RTL schaltete eine Anzeige in der Sendung.

Ernste Töne im sonst so schrillen Dschungelcamp! Ein Mitarbeiter des Dschungelcamps ist unerwartet gestorben – und RTL gedenkt ihm öffentlich.

Dschungelcamp: Moderatoren nicht in Stimmung für Scherze

Gewöhnlich lassen die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich keine Gelegenheit aus, den Kandidaten Sprüche zu drücken oder vor der Kamera über sie herzuziehen.

Aber am Donnerstagabend war alles anders!

Nach der Verkündung, wer in die Dschungelprüfung muss, wendet sich Daniel Hartwich an die Zuschauer: „Normalerweise, meine Damen und Herren, plaudern wir doof an dieser Stelle oder machen blöde Witzchen.“ Aber: „Danach ist uns heute nicht, den sehr traurigen Grund sehen sie gleich.“

Dschungelcamp: Diesem Mann gilt die Traueranzeige

Unmittelbar danach blendete RTL die Traueranzeige ein: „Manni *24.09.1957 †15.01.2020“. Der Mitarbeiter starb am Mittwoch, er wurde 62 Jahre alt.

Doch wer war Manni?

Ein Twitter-Beitrag von Micky Beisenherz, langjähriger Dschungelcamp-Autor, gibt Aufschluss: Der Tote war ein Dschungelcamp-Urgestein, seit der ersten Staffel als Kameramann dabei.

Mit den Worten: „Manni Friebe. Toller Kameramann. Mann der ersten Stunde. Feiner Mensch. Wir alle werden ihn vermissen“, verabschiedet sich der 42-Jährige von dem Kollegen.

Dschungelcamp: Persönliche Worte von RTL

Auch RTL legt persönliche Worte auf Twitter nach: „Die Einblendung war ein Gedenken an einen großartigen Kollegen, der seit der ersten Staffel dabei war...“

Die Geste kommt gut an, viele User sprechen ihr Beileid für den verstorbenen Manni aus.

Für die Kandidaten geht das Dschungelcamp am Freitag ganz normal weiter. Wie sich Danni und Elena ein weiteres Mal in der Dschungelprüfung schlagen und wer das Camp als Erstes verlassen muss, kannst du Freitag um 22.15 Uhr auf RTL sehen. (kv)