Ex-Spielerfrau im „Dschungelcamp“? Jetzt kursiert der Name

Jedes Jahr beginnt das große Rätselraten: Wer wagt den Sprung ins australische Abenteuer? Kaum ist das neue Jahr in Sicht, brodelt die Gerüchteküche rund um die Kandidaten des „Dschungelcamps.“ Und nun scheint klar: Eine besonders prominente Frau könnte diesmal für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Die Rede ist von Simone Ballack, der Ex-Frau von Fußballlegende Michael Ballack. Laut „Bild“ steht sie ganz oben auf der RTL-Wunschliste. Die Verhandlungen sollen bereits laufen und das mit ordentlich Tempo. Anfang 2026 könnte Simone ins „Dschungelcamp“ einziehen, um dort zu zeigen, dass sie mehr kann als nur auf dem roten Teppich glänzen.

„Dschungelcamp“: RTL will prominente Spielerfrau

Für Simone Ballack wäre das Abenteuer nicht nur eine Mutprobe, sondern auch lukrativ. Ihre Managerin ist dieselbe wie die von Dschungelkönigin Lilly Becker und die weiß bekanntlich, wie man das Maximum aus so einem Deal herausholt.

Simone bringt jedenfalls genug Star-Appeal und Lebensgeschichten mit, um das Camp aufzumischen. Jahrelang war sie Teil der Highsociety, an der Seite von Michael Ballack das perfekte Glamour-Paar. Doch nach der Trennung 2011 suchte sie ihren eigenen Weg. „Ich habe meinen eigenen Kopf“, sagte sie einmal zur „Bild.“ Genau das könnte ihr im „Dschungelcamp“ zugutekommen oder für ordentlich Zoff sorgen.

Geschichten fürs „Dschungelcamp“-Lagerfeuer

Privat ist sie längst wieder glücklich. Mit dem italienischen Hotelier Gabriele Terzi genießt sie die Sonne am Gardasee, zumindest bis es im australischen Busch heiß wird. Eine Liebesgeschichte, die RTL sicher gerne in Szene setzt.

Doch hinter dem Lächeln steckt auch Schmerz. 2021 verlor Simone ihren Sohn Emilio (†18) bei einem tragischen Quad-Unfall in Portugal. Eine tiefe Wunde, die sie bis heute prägt und im „Dschungelcamp“ sicher für bewegende Momente sorgen könnte.

RTL beteiligt sich nicht an Spekulationen und sagte der Zeitung, dass sie sich rechtzeitig zu den Teilnehmern äußern werden.