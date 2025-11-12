TV-Comeback? „Sommerhaus“-Star heißer Kandidat fürs „Dschungelcamp“

Im Januar startet wieder das TV-Spektakel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Schon Wochen vor dem offiziellen Start wird wild spekuliert, wer diesmal ins legendäre „Dschungelcamp“ zieht. Ein Name sorgt dabei für besonders viel Gesprächsstoff: Hubert Fella.

Wie die „Bild“ berichtet, steht der Reality-Star ganz oben auf der Wunschliste der RTL-Produzenten. Fella, der Ehemann von Matthias Mangiapane, gilt angeblich als heißer Favorit für das „Dschungelcamp.“ Ob er tatsächlich seine Koffer packt und nach Australien fliegt, ist aber noch offen.

„Dschungelcamp“-Comeback nach TV-Pause?

Seit fast zwei Jahrzehnten sind Hubert Fella und Matthias Mangiapane ein Paar, 2018 folgte die Hochzeit. Schon zuvor hatten sie sich 2017 im „Sommerhaus der Stars“ der Öffentlichkeit gezeigt und für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Später war Fella solo bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen, ehe er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit verabschiedete.

Nach der Show habe Fella laut „Bild“ genug vom Medienrummel gehabt. Der Frankfurter widmete sich seinem Kosmetik- und Einrichtungsgeschäft und genoss die Zeit im Kreise seiner Familie. Von Blitzlicht und Boulevard hielt er sich fern – scheinbar bis jetzt.

Gerüchteküche ums „Dschungelcamp“ brodelt

Mit dem „Dschungelcamp“ könnte der 56-Jährige nun offenbar sein Comeback auf der großen TV-Bühne wagen. Bekannt wurde Hubert Fella durch Formate wie „Ab ins Beet!“ oder „Hot oder Schrott – Die Allestester.“ Mit seiner sympathischen Art und seinem Sinn für Selbstironie mauserte er sich schnell zum Publikumsliebling – beste Voraussetzungen also für das „Dschungelcamp.“

Neben Fella kursieren weitere Namen für die 19. Staffel.

Mehr Themen und News:

Unter anderem sollen Mirja du Mont, Simone Ballack und Vincent Gross angeblich im Gespräch sein. RTL hält sich jedoch weiterhin bedeckt. Sicher ist bislang nur eines: Das „Dschungelcamp“ startet voraussichtlich im Januar 2026 und dürfte wieder für jede Menge Gesprächsstoff sorgen.