„Dschungelcamp“: Wahnsinn! DIESER Weltstar geht ins britische Camp

Die Spannung steigt! Während hierzulande um das RTL-„Dschungelcamp“ ein regelrechtes Chaos tobt, sind die Engländer auf ihre Produktion bereits bestens vorbereitet.

Kurz vor dem Start des britischen „Dschungelcamps“ am 15. November hat jetzt noch ein echter Hochkaräter sein TV-Debüt dingfest gemacht.

„Dschungelcamp“: DIESER Weltstar geht zu britischem Pendant

Auch wenn das diesjährige UK-„Dschungelcamp“ wegen der Corona-Pandemie in einem Schloss in Nordwales anstatt dem australischen Dschungel statt findet, macht die Zusage dieses Sport-Stars Lust auf das Reality-Format.

Denn wie britische „Sun“ berichtet, hat Olympiasieger Sir Mohamed „Mo“ Farah kurzfristig für „I'm a Celebrity...Get me out of here!“ unterschrieben.

So soll sich der 37-Jährige, der von Queen Elizabeth II. 2017 wegen seiner Verdienste in der Leichtathletik zum Ritter geschlagen wurde, bereits in dieser Woche in Quarantäne begeben.

Olympiasieger Mo Farah wird in das britische „Dschungelcamp“ ziehen. Foto: imago sportfotodienst gmbh

Mo soll selbst ein Fan des Reality-Formats sein, seit er es vor zehn Jahren das erste Mal gesehen habe. „Er hat nur auf den richtigen Zeitpunkt in seiner Karriere gewartet, um dies zu tun“, so ein Insider gegenüber der „Sun“.

„Dschungelcamp“: Deswegen macht sich Olympia-Held Sorgen

Offenbar könnte der vierfache Olympiasieger durchaus zum Favoriten auf den Sieg avanchieren.

„Er hat offensichtlich ein ausgezeichnetes Maß an Fitness und geistiger Konzentration, wird also bei den Prüfungen großartig sein und eine positive Ergänzung für die Aufrechterhaltung der Campmoral“, so der Insider weiter.

Mo Farah selbst sei nervös, seine Familie werde ihm fehlen. Aber: „Er glaubt, dass es eine erstaunliche Erfahrung und die Chance seines Lebens sein wird“, zitiert die „Sun“.

Hier in Deutschland ist aus dem berüchtigten RTL-„Dschungelcamp" eine vermeintlich harmlose „Dschungelshow" geworden