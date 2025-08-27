„Dschungelcamp“-Star Domenico beim Beauty-Doc: Alles für seine Traumfrau

Der Zahn der Zeit, er neigt an uns allen. Da sind auch Reality-TV-Legenden wie Domenico de Cicco keine Ausnahme. Der Ex-„Dschungelcamp“-Star will sich dem aber nicht kampflos ergeben. Und so ging es ab zu Deutschlands bekanntestem Dermatologen – Dr. Afschin Fatemi. Wir haben mit Domenico und Dr. Fatemi über die Behandlung gesprochen.

„Ich bin mittlerweile 42, und da sieht man die ein oder andere Falte. Im Alltag wirkt man dadurch oft streng, und das wollte ich verändern. Deshalb habe ich mir Botox injizieren lassen – hier im Stirnbereich. So habe ich ein entspannteres Gesicht und wirke freundlicher auf andere“, berichtet uns der „Dschungelcamp“-Star. Auf andere? Wen genau meinst du denn da, Domenico?

„Dschungelcamp“-Star Domenico de Cicco: Für die Traumfrau zum Beauty-Doc

„Meine Traumfrau. Ich tue das für den Menschen, der irgendwann vor mir steht und sagt: Hey, du siehst gut aus, du hast einen tollen Charakter, lass uns mal ein Eis essen gehen“, strahlt der Realitystar.

Doch was lässt der TV-Star genau machen? Da kann uns Dr. Fatemi weiterhelfen: „Wir behandeln mimische, also muskuläre Falten, mit Botulinotoxin. Muskuläre Falten sind zum Beispiel die Zornesfalte – das ist die Falte zwischen den Augenbrauen – oder auch das, was man im Volksmund Krähenfüßchen nennt. Diese Falten entstehen dadurch, dass die Muskulatur ständig bewegt wird. Dadurch trainiert sich der Muskel auf und hält die Falte fest. Indem man den Muskel entspannt – also mit Botulinotoxin behandelt – entspannt sich auch die Falte.“

Es gibt auch Risiken

Dazu kommt noch eine zweite Behandlung mit Hyaluronsäure. „Hyaluronsäure ist ein Filler, also ein Material, mit dem man Falten füllen oder anheben kann. Mit Hyaluronsäure füllen wir die sogenannten Nasolabialfalten, die von der Nase bis zur Lippe verlaufen. Diese Falten füllt man mit einem Filler – und der beste Filler ist die Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein natürliches Füllmaterial, kommt also im Körper vor. Deshalb gibt es weder Abstoßungsreaktionen noch allergische Reaktionen“, erklärt der Mediziner.

Doch die Behandlung ist nicht ohne Risiko, wie der Dermatologe erklärt: „Wenn man das Botulinotoxin falsch setzt, also an die falsche Stelle, dann kann man falsche Muskeln entspannen. Entspannen heißt in diesem Fall: lähmen. Das kann dazu führen, dass die Augenbraue herunterfällt – und das sieht nicht gut aus. Schlimmer ist allerdings, wenn man mit der Hyaluronsäure unachtsam arbeitet. Wenn dabei ein Gefäßverschluss verursacht wird, kann das dazu führen, dass Gewebeteile – also Hautpartien – absterben. Das wäre katastrophal. Aber: Das passiert hier nicht. Es können außerdem Rötungen, leichte Schwellungen oder auch mal ein Bluterguss auftreten. Das sind typische Begleiterscheinungen, die in aller Regel von selbst wieder abklingen.“

Eine Botoxbehandlung kostet übrigens zwischen 400 und 500 Euro, eine Behandlung mit Hyaluronsäure kostet meist zwischen 300 und 400 Euro.