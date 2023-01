Dschungelcamp: Tessa kann nicht vergessen – Streit mit Cosimo eskaliert

Es ist gerade mal Tag 2 im Dschungelcamp und die Emotionen der Kandidaten sind bereits am Kochen. Während sich die einen langsam aneinander gewöhnen, brodelt es zwischen Cosimo und Tessa gewaltig. Kurz nach dem Einzug lieferten sich die beiden gleich mal einen denkwürdigen Schlagabtausch und das über ein Thema, das eigentlich schon geklärt schien.

Als der „Checker vom Neckar“ bekundet, dass er kein Interesse an Drama hat, schaltet sich GNTM-Bekanntheit Tessa ein. „Du hast ja auch Geschichten erfunden, was meinen Fuß anbelangt“, sagt sie gerade heraus und bringt ihren Dschungelcamp-Konkurrenten damit auf 180.

Dschungelcamp: Tessa ist immer noch enttäuscht von Cosimo

Hintergrund der Streitigkeiten: Cosimo soll im Rahmen der Show „König der Kindsköpfe“ Tessa beim Fußballspielen umgerannt und ihr dabei den Fuß gebrochen haben. Vor ihrem Aufeinandertreffen im Dschungelcamp machte das Model die Geschichte auf Instagram öffentlich und wetterte: „Du hast mich umgerannt – so was passiert im Sport und ich unterstelle dir keine böse Absicht. Aber dass du jetzt das Ganze auch noch leugnest, mir unterstellst, ich hätte mir den Fuß selbst gebrochen?“

Sie hätte sich eine Entschuldigung von Cosimo gewünscht. Die Geschichte lässt das Model anscheinend nicht los. Im Dschungelcamp wird der Fußbruch jetzt erneut Thema. Cosimo kontert: „Drei Leute waren da und haben gesehen, dass du noch normal rumgelaufen bist. Mit einem gebrochenen Fuß geht man direkt ins Krankenhaus.“

Dschungelcamp: Cosimo platzt der Kragen

Tessa hält dagegen. Sie sei im Krankenhaus gewesen, und zwar nicht erst zwei Tage später, wie es Cosimo sagt. „Du hast eine (Instagram-)Story gemacht und dann hast du gesagt: ‚Cosimo hat meinen Fuß gebrochen‘. Sie hat nicht gesagt, das war vom Fußballspiel.“

Als Reaktion darauf hätte Cosimo diverse Nachrichten bekommen, in denen er als „fieser, böser Mensch“ betitelt worden sei. Dass das Ganze so eskalieren würde, hatte Tessa anscheinend nicht gerechnet. Während Cosimo klarstellt: „Das hat mich verletzt“, bringt das Model nochmal den Wunsch nach einer Entschuldigung vor.

Der Italiener dachte eigentlich, die Sache wäre geklärt. Weil dem anscheinend nicht so ist, steht er wütend auf und entschuldigt sich in aller Deutlichkeit vor laufender RTL-Kamera. Wirklich zufrieden scheint Tessa damit allerdings nicht, sie ist sicher, Cosimo versteht nicht, was sie meint. Klingt ganz danach, als könnte es zwischen diesen beiden zukünftig noch öfter krachen.