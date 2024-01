„Dschungelcamp“: Dieser Star zieht aus! Fans reagieren eindeutig – „Endlich raus, bye“

Tränenrausch im „Dschungelcamp“! Nachdem Sarah Kern bereits als erste den australischen Busch räumen musste, müssen sich die RTL-Zuschauer erneut von einem Star verabschieden.

Schluss, aus, finito! Auch für sie zerplatzt der Traum von der diesjährigen Dschungel-Krone. Dabei kam ihr Ausstieg nicht ganz unerwartet…

„Dschungelcamp“: Damit hatte sie NICHT gerechnet

Am Samstag (27. Januar) stand der erste Auszug im Camp bevor, und allen Kandidaten wurde schlagartig klar: Der Countdown zum Finale hat begonnen! Bei der Exit-Verkündung entschied es sich zwischen dem „GNTM“-Model Anya und der Modedesignerin Sarah Kern – sie hatten die wenigsten Anrufe erhalten. Schließlich durfte Anya noch bleiben, doch fragt sich, für wie lange?

Bereits während der Sendung machten die Dschungelstars deutlich: Niemand möchte als Erster das Camp verlassen, denn die Enttäuschung wäre zu bitter. Doch Sarah Kern wirkte gefasst, fast so, als mache es ihr nichts aus… Doch der Schein trügt! Im exklusiven Interview mit RTL gesteht sie: „Es kam wie ein Pfeil in mein Herz. Ich fühlte mich sehr ungeliebt. Aber es ist okay.“

„Dschungelcamp“: Zweiter EXIT steht fest – SIE ist raus

Nachdem die Moderatoren Sonja und Jan in der Liveshow am Sonntag (28. Januar) Heinz und Anya ein „Vielleicht“ aufgedrückt hatten, entschied es sich also zwischen den beiden Kandidaten. Und als hätte sie es geahnt, muss nun Anya als Zweite das Camp verlassen und weint bittere Tränen.

Auf der Plattform X reagieren die TV-Zuschauer eindeutig: „Anya muss gehen und fängt an zu heulen. Unfassbar“, beschwert sich ein User. „Endlich raus, bye Anya“, schreibt ein anderer. Während sich die meisten über ihren Rauswurf freuen, empfindet ein Fan: „Ich glaube, die Anya ist eine ganz Nette, hat aber wenig Sendezeit gehabt.“

Seit Freitag (19. Januar) läuft das „Dschungelcamp“ wieder täglich auf RTL. Alle Folgen des Reality-Formats sind im Anschluss auf RTL+ verfügbar.